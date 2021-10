Bermúdez de Castro: “Aguirre tuvo un enorme empujón en la ciencia española en momentos muy complicados"

El codirector de los yacimientos de Atapuerca, José María Bermúdez de Castro, recordó hoy con cariño la figura del paleontólogo Emiliano Aguirre, que falleció ayer a los 96 años. “Tuvo un empujón enorme en la ciencia española en unos momentos muy complicados para la ciencia”, aseguró el paleoantropólogo, poniendo en valor la acción llevada a cabo por Aguirre para sacar adelante el hoy tan reconocido proyecto Atapuerca.





“Para la ciencia española, la paleontología, Atapuerca fue ese empujón necesario”, dijo. Un proyecto que después fue continuado por los tres codirectores actuales, José María Bermúdez de Castro, Eudald Carbonell y Juan Luis Arsuaga. “Si no es por ese primer impulso que dio, no hubiese sido posible. La cantidad de personas a las que dirigió la tesis es tremendo, hizo una labor brutal en paleontología del cuaternario”, añadió.

En este punto alabó su fuerza y el empuje que supuso para mucha gente joven para hacer su tesis doctoral. Entre ellos él. “No fue mi director de tesis pero me ayudó con ella y hasta me dio una beca de su proyecto. Le debo muchísimo en ese sentido. Me ayudó a continuar y tomé ejemplo de él, cuando he visto una persona que merece la pena la he tratado de ayudar, igual que él me ayudó a mí”, dijo. “Nos contagió el impulso, las ganas, y eso se lo debemos”, concluyó.