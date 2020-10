Barrio, vicealcaldesa de Burgos: “La verdad es que cada día vamos un poquito peor”

La vicealcaldesa de Burgos, Nuria Barrio, reconoció hoy que “la verdad es que cada día vamos un poquito peor” y afirmó que cuando ayer miércoles el alcalde Daniel de la Rosa ofreció la rueda de prensa en la que dijo que la capital estaba en la tasa de incidencia por COVID-19 de 406 casos, hoy Burgos se encuentra en la tasa de 422 por cada 100.000 habitantes en los últimos catorce días.

“Eso hace que la progresión sea mala y que como continuemos por este sendero quedarán muy poquitos días para que nos tengan que cerrar la ciudad de Burgos”, aseguró. Por ello, la también portavoz del equipo de Gobierno volvió a apelar a la responsabilidad individual de cada uno porque, dijo, “nadie mejor que cada uno para prevenir”.

“Nadie mejor que cada uno para evitar hacer reuniones en las que no se controlen el uso de la mascarilla ya que no por ser familiares estamos inmunizados”, declaró, y agregó que “las reuniones familiares son una fuente de contagios muy preocupante ya que las primeras causas de contagio son las reuniones familiares, las reuniones de amigos en el domicilio”.

En este sentido, Barrio señaló que esas fiestas que se celebran en domicilios o en lugares privados son “de muy difícil control” ya que “si esa reunión se produce un espacio público es más fácil que actúe la policía y si se produce en el domicilio, salvo que hagan un ruido significativo, los vecinos no se enteran si dentro del domicilio hay seis personas,16 ó 36, y esa es una causa de contagio muy preocupante”.

La vicealcaldesa de la capital burgalesa manifestó que se está viendo que “hay lugares seguros” en los centros escolares, al tiempo que aseveró que la cultura es “segura” segura pero precisó que “las reuniones familiares y los entornos privados son muy peligrosos” y que es “ahí donde se producen los contagios” que, “por desgracia, los últimos quince días hemos ido de mal en peor”, lamentó.

“Hace apenas quince días teníamos la mitad de tasa que ahora tenemos y la progresión no es buena y ahora sí que estamos a punto; tenemos opciones de corregirlo, dentro de unos días igual ya no, tenemos posibilidad porque ya nos hemos disparado de 500 y ya no tenemos opción de seguir recalcando este mensaje”, declaró.

Por ello, insistió en que “está en nuestras manos”, al tiempo que señaló que desde el Ayuntamiento de Burgos se pide a la ciudad que tenga “especial cuidado con las reuniones familiares y especial cuidado con las reuniones de amigos y que no se reúnan más de seis personas y mucho menos sin usar mascarilla”.