Un bando municipal en Burgos recoge las nuevas medidas de prevención contra el covid-19

El Ayuntamiento de Burgos publicó hoy en un bando municipal las nuevas medidas de prevención y control contra el COVID-19 anunciadas ayer por la Junta de Castilla y León y recogidas en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl). En él especifican la limitación de aforos al 50 por ciento en los establecimientos y diferentes sectores de actividad. Además, recomiendan limitar los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia y evitar tomar parte de cualquier reunión de más de diez personas, tanto en espacios públicos comos privados.

Este nuevo documento modifica el bando publicado el pasado 20 de junio adaptándose al Acuerdo 46/2020 del 20 de agosto, establecido por la Junta de Castilla y León “a la vista del incremento considerable de los brotes y contagios producidos en el mes de agosto y para impedir en la medida de lo posible la expansión descontrolada del COVID-19, y, por tanto, la transmisión comunitaria”. Estas medidas entrarán en vigor a partir de las 00:00 horas del 22 de agosto de 2020.

Se deberá mantener la seguridad interpersonal establecida de, al menos, 1,5 metros y el uso obligatorio de la mascarilla, excepto en situaciones de consumo de alimentos y bebidas, durante la práctica de actividad física, en los espacios de la naturaleza o al aire libre fuera de los núcleos de población, y en las piscinas, únicamente durante el baño. Además, no se podrá fumar en la vía pública o en espacios al aire libre, incluidas terrazas, veladores o similares, cuando no se pueda respetar una distancia de seguridad de, al menos, 2 metros.

En cuanto a las limitaciones de aforo, la participación en enterramientos se restringe a un máximo de 50 personas entre familiares y allegados, además de, en su caso, la persona que oficie el acto de despedida del difunto. En las bodas se deberá respetar un máximo del 50 por ciento de su aforo, y, en todo caso, un máximo de 150 personas en espacios al aire libre o de 100 personas en espacios cerrados.

En las dependencias municipales dispuestas para la celebración de las ceremonias de matrimonios civiles, estos son los aforos respectivos permitidos incluidos el corporativo/a, la secretaria y los contrayentes: En el Salón de Plenos está permitida la asistencia de hasta 17 personas, 27 en el Salón Rojo del Teatro Principal, 43 en el Monasterio de San Juan, y 45 en el Palacio de Castilfalé.

Actividad comercial, hostelera y de restauración

Los establecimientos y locales comerciales minoristas y de actividades de servicios profesionales abiertos al público que no formen parte de centros o parques comerciales no podrán superar el 50 por ciento de su aforo total. En el caso de establecimientos o locales distribuidos en varias plantas, la presencia de clientes en cada una de ellas deberá guardar esta misma proporción. En los centros o parques comerciales no podrá superarse el 33 por ciento del aforo en sus zonas comunes y recreativas determinado en el plan de autoprotección de cada centro o parque comercial. Los establecimientos y locales comerciales minoristas y de actividades de servicios profesionales abiertos al público situados en centros, parques comerciales no podrán superar el 50 por ciento.

Asimismo, los mercados que desarrollan su actividad en la vía pública al aire libre o de venta no sedentaria, conocidos como mercadillos, tampoco podrán superar el 50 por ciento, limitando la afluencia de clientes “de manera que se asegure el mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal”. El Ayuntamiento de Burgos se reserva la posibilidad de aumentar la superficie habilitada o habilitar nuevos días para el ejercicio de esta actividad para compensar esta limitación.

Por su parte, el aforo para consumo en el interior de los establecimientos dedicados a la hostelería y la restauración, no podrá superar el 50 por ciento en barra, y si es en mesa, no podrá superar el 75 por ciento del aforo en el caso de salas de hasta 40 comensales y del 50 por ciento en el caso de más de 40.

Además, recuerdan que en todo caso, deberá garantizarse una distancia mínima entre mesas o agrupaciones de mesas de 1,5 metros, con un máximo de diez personas por mesa o agrupación de ellas. Se suprime también cualquier actividad de restauración que se desarrolle de pie, como cócteles, o similares, y se establece como horario de cierre de estos establecimientos la 1 de la madrugada como máximo, sin que puedan admitirse nuevos clientes a partir de las 12.

También se procederá al cierre de discotecas y resto de establecimientos regulados en el apartado B.5 del Anexo de la Ley 7/2006, de 2 de octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Castilla y León. En todo caso podrá procederse a la apertura de las terrazas al aire libre de estos establecimientos, si las hubiera, en las mismas condiciones que el resto de terrazas de establecimientos de hostelería y restauración.

Otra de las novedades será el cierre de las peñas, excepto las sociedades gastronómicas, entendido por peña cualquier local o instalación no destinada al uso habitual de vivienda, en la que se desarrollan actividades de recreo similares a las desarrolladas en establecimientos de ocio y entretenimiento, tales como consumo de alimentos y bebidas, actuaciones musicales, baile o análogas.

Actividades culturales

Los museos y salas de exposiciones, podrán acoger tanto las visitas del público a la colección y a las exposiciones temporales como la realización de actividades culturales o didácticas sin superar un límite del 50 por ciento del aforo. Las visitas de grupos serán de un máximo de hasta diez personas, incluido el monitor o guía. Los cines, teatros, auditorios, circos de carpa y espacios similares podrán desarrollar su actividad, contando con butacas preasignadas, siempre que no superen el 50 por ciento de su aforo.

Lo mismo ocurre en el caso de otros recintos, locales y establecimientos destinados a espectáculos públicos y actividades recreativas distintos de los previstos en el párrafo anterior, que podrán desarrollar su actividad siempre que el público permanezca sentado y que no se supere este 50 por ciento. Se establece la misma medida para las instalaciones deportivas convencionales, y las piscinas al aire libre o cubiertas, incluidas las que pertenezcan a comunidades de propietarios. Quedan exentas de estas limitaciones las piscinas unifamiliares de uso privado. Será obligatorio el uso de la mascarilla en todo momento salvo durante el baño.

Podrán celebrarse congresos, encuentros, reuniones de negocios, conferencias y eventos y actos similares promovidos por cualquier entidad, de naturaleza pública o privada, siempre que no se supere este 50 por ciento. Asimismo recuerdan que, como criterio general, cualquier evento que pueda constituir un evento multitudinario por concentrar una aglomeración de personas que comprometa cumplir la distancia de seguridad, tanto para espacios cerrados como al aire libre, requerirá de autorización expresa por parte de los servicios territoriales de sanidad de la Junta de Castilla y León.