El Banco de Alimentos de Burgos logra un récord histórico

El Banco de Alimentos de Burgos ha batido un nuevo récord en 2018 al gestionar más de 3.200.000 kilos de alimentos. Una cifra histórica que ha sido posible gracias a la mayor generosidad de las empresas alimentarias burgalesas, además del incremento en las entregas por parte del FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria), los mayoristas y distribuidores. Así nos lo cuenta a COPE Burgos Ana Ruiz, responsable del almacén del Banco de Alimentos, desde el minuto 3:45.

En concreto es un millón de kilos de alimentos más lo recogido respecto a 2017. Un incremento que ha posicionado al de Burgos como el Banco de Alimentos más generoso con otros bancos, ya que se han entregado productos a 39 compañeros de España, 9 más que el año anterior. Todo eso, una vez cumplida su labor principal, que es surtir a 103 asociaciones de la capital y provincia, porque tal y como nos recuerda Ruiz, no se entregan directamente a las personas necesitadas si no a las organizaciones que se encargan de ellas. Hay que resaltar también la mejora en la calidad y variedad de los productos. En estos momentos se puede decir que los almacenes del Banco están bien surtidos para afrontar este comienzo del año 2019. Pero, pese a estos buenos datos, dicen que no hay que bajar la guardia, ya que debido a lo perecedero de muchos productos, en pocos meses se pueden ver desabastecidos.

Desde el Banco de Alimentos de Burgos también quieren poner de manifiesto la gran concienciación de la sociedad burgalesa con respecto a las necesidades de los más vulnerables, ya que han detectado un pequeño incremento en cuanto a lo recibido de colectas y anónimos.

Esto supone que un 93% de los kilos que se han gestionado en el Banco procede de las empresas burgalesas y el 7% restante surge de donaciones, bien por entidades benéfico/sociales, bien por colectas como la Gran Recogida o entregas anónimas.