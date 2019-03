El Ayuntamiento no quiere prorrogar el contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos propondrá que no se prorrogue el contrato del servicio de ayuda a domicilio, tras las 68 quejas de los usuarios, principalmente por las pérdidas de horas que pagan y no se prestan. "Es el resultado del último contrato impuestos por los grupos de la oposición, que tiene la imposibilidad de arrastrar las horas que se pierden por, en este caso, las auxiliares de ayuda a domicilio dentro de una misma semana. No se pueden recuperar durante un mes porque se prohibió en el propio contrato y eso supone que tengamos que realizar cambios en las personas que atienden a estas personas", apunta Gema Conde, la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burgos.

El servicio se presta a cerca de 1.100 usuarios y se basa en labores de ayuda a personas mayores y personas con discapacidad, que requieren de cuidados personales y del hogar para seguir haciendo vida en sus casas. Por estas quejas, Gema Conde afirma que no quieren que continúe este contrato, que finaliza en mayo "porque no solamente está generando perjuicios a los usuarios, sino que al final el Ayuntamiento está pagando más mientras las auxiliares de ayuda a domicilio no realizan el conjunto de su jornada, que son 35 horas semanales".

Pide a los grupos de la oposición altura de miras, y que defienda los intereses de los usuarios de este servicio en lugar de posicionarse del lado de los trabajadores. Por otra parte elaborarán un estudio con los datos que les facilite la empresa adjudicataria "en el que figurarán todas aquellas personas que tienen ahora mismo fijas en plantilla y donde se explique mensualmente cuántas horas están perdiendo", apunta Conde.

En cuanto a zonas, los CEAS de Gamonal, Vadillos y San Pedro y San Felices son los que mayor demanda acumulan. "Curiosamente estamos viendo como barrios que tradicionalmente eran considerados como jóvenes como toda la zona de Gamonal o la zona de Capiscol están revirtiendo esta situación y se están envejeciendo", reconoce la concejala.

Este servicio supone 2.8000.000 euros de gasto para el Ayuntamiento, que luego repercute a los burgaleses mediante impuestos y la aportación de los propios usuarios, que supera el medio millón de euros.