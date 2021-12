El Ayuntamiento de Burgos pide a la Junta que prohíba un cotillón con 900 personas

El alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa (PSOE), ha pedido a la Junta de Castilla y León que prohíba un cotillón previsto para mañana, al que podrían asistir unas 900 personas, en la sala ‘Anden 56’, que es propiedad municipal.



La portavoz del equipo de Gobierno municipal, Nuria Barrio, ha explicado en rueda de prensa, que el alcalde ha pedido a la concesionaria de la sala que no celebre el cotillón, aunque la respuesta ha sido que mantendrán la celebración porque lo permite el contrato de concesión firmado con el Ayuntamiento.



El Ayuntamiento tiene herramientas muy limitadas para el control de la pandemia y es la Junta de Castilla y León la que podría prohibir un cotillón de este tipo, por el riesgo de convertirse en un brote de contagios, ha explicado Nuria Barrio.



Ha precisado que el Ayuntamiento había decidido esperar a ver si se contenía la evolución de la pandemia en la ciudad, aunque a la vista del crecimiento constante de casos y el aumento de la incidencia “la decisión más responsable sería prohibir una reunión con 900 personas”.



“El Ayuntamiento esperaba que con los datos de los últimos días se produjera un acuerdo de la Junta de Castilla y León con restricciones, que seguramente no se han producido por el adelanto de las elecciones autonómicas al 13 de febrero y la salida de Ciudadanos de la Consejería de Sanidad”, ha afirmado la portavoz municipal.



En el caso de que la Junta de Castilla y León no prohíba el cotillón, el Ayuntamiento pondrá todos los medios para asegurar que se cumpla escrupulosamente toda la normativa dentro y fuera del establecimiento.



Nuria Barrio ha recordado que el Ayuntamiento decidió ayer suspender la carrera de San Silvestre, convocada también para mañana, aunque mantiene en principio la Cabalgata de Reyes.



El lunes se celebrará en el Ayuntamiento una reunión del equipo de gobierno para valorar la evolución de la pandemia y concretar detalles de la cabalgata, para que, si se mantiene, se realice con las mayores garantías posibles para evitar contagios.