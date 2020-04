El Ayuntamiento de Burgos organiza un concurso de dibujo para el Día del Reciclado

Con el lema “YO TAMBIÉN RECICLO AUNQUE ME QUEDE EN CASA”, la Concejalía de Medio Ambiente, quiere celebrar el Día del Reciclado 17 de mayo, organizando un Concurso de Dibujo para toda la familia. Se invita a las familias, con niños/as menores de 12 años, a participar en esta propuesta para que los niños/as realicen un dibujo sobre esta temática, en el que se plasme cómo separamos los residuos en casa para su posterior reciclado, en los días de confinamiento.

Dichos dibujos pintados y coloreados se entregarán (uno por niño/a, no por familia) en el Parque Félix Rodríguez de la Fuente confluencia con Calle Santiago el sábado 16 de mayo de 11 a 14 horas y de 17 a 20 horas o en el Paseo del Espolón, en la zona de los cuatro reyes, el domingo 17 de mayo de 11 a 14 horas y de 17 a 20 horas. (en el caso de no poder hacerse esta entrega presencial por imposibilidad de desplazamiento debido a la aplicación del estado de alarma, se enviarán al correo electrónico eduambiental@aytoburgos.es hasta la fecha indicada). Si se entregan de forma presencial, los autores deben poner en la parte posterior de la lámina con el dibujo, nombre y un número de teléfono de contacto; si se enviaran por correo electrónico, no es necesario.

Cada participante tendrá un regalo al entregar los dibujos (caso de no poder hacerse la entrega de los dibujos de forma presencial, por correo electrónico se les indicará fecha, hora y lugar de recogida); Entre los 56 mejores se realizará una rifa con 6 premios. Además, los 56 dibujos seleccionados quedarán expuestos en el Paseo del Espolón en el fin de semana del Día del Medio Ambiente (días 6 y 7 de junio). Los 6 dibujos premiados se enmarcarán y expondrán de manera permanente en el Centro de Divulgación de Aves en recuerdo y homenaje a todos los niños y niñas burgaleses, por los días de confinamiento que han pasado durante el Estado de Alarma por la COVID19.

La ciudad de Burgos se caracteriza por su implicación en la gestión de los residuos que se generan en los hogares, depositándolos en su contenedor respectivo: azul para el papel y cartón; amarillo para envases de plástico, de metal y tipo brik; verde para envases de vidrio; restos de comida y residuos vegetales en el contenedor marrón (en aquellas zonas de la ciudad en que existe este contenedor); resto de residuos que no van a estos contenedores se depositan en el gris; aceite de cocina en el contenedor naranja; otros residuos se llevan al punto limpio o si son residuos voluminosos a través del teléfono 947262647 se solicita al Servicio Semat su traslado al Punto Limpio.

La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento tiene como objetivo continuar su labor para fomentar la separación selectiva desde el hogar y, con ocasión de celebrar el Día de Reciclado como un día emblemático en la gestión responsable de nuestros residuos, se ha organizado este Concurso de Dibujo.