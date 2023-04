El Ayuntamiento de Burgos aprobará un incremento presupuestario de 30,2 millones de euros para inversiones

El Pleno del Ayuntamiento de Burgos aprobará el próximo viernes, 21 de abril, una modificación de crédito que permitirá incorporar 30,2 millones de euros al presupuesto de este año 2023 para llevar a cabo diversas inversiones. Se trata de un expediente que presentó hoy el alcalde de la ciudad, Daniel de la Rosa (PSOE), acompañado por el vicealcalde Vicente Marañón (Cs) y por el concejal de Hacienda, el socialista David Jurado.

En estas inversiones figuran partidas de 5,2 millones para infraestructuras en los polígonos industriales, 3,9 millones de euros para el comercio de proximidad, 1,5 millones para una nueva campaña de bonos al consumo o 1,9 millones para seguridad y emergencias, entre otras partidas. Un dinero que sale de los remanentes de tesorería generados en 2022, según explicó Jurado, quien precisó que aún quedan 8 millones de euros de remanente para poder afrontar los imprevistos que puedan surgir hasta final de año.

El primer edil defendió que con esta modificación de crédito se va a “dar cumplimiento” a compromisos institucionales con diferentes colectivos. “Este Gobierno va a seguir trabajando hasta el último día de este mandato municipal para dar cumplimiento a nuestros compromisos con los vecinos y vecinas de esta ciudad”, aseveró.

De hecho, aseguró que se va a cerrar el presente mandato municipal con “más del 80 por ciento de los compromisos comprometidos”. “Las urnas hablarán el próximo 28 de mayo”, dijo, pero advirtió de que “el Gobierno que salga de estas elecciones si no le gusta todo esto que va a ir a la modificación de crédito el próximo viernes en el Pleno, podrá cogerla, guardarla en un cajón y no ejecutarla porque estamos hablando de una aprobación inicial”.

Con ello, De la Rosa salió al paso de las críticas del grupo municipal Popular sobre si con esta modificación de crédito en vísperas de la campaña electoral “se condiciona al Gobierno futuro”. “Si tengo la suerte, si tengo el honor de volver a presidir esta institución, de volver a ser el alcalde de la ciudad, voy a ejecutar evidentemente esta modificación y la aprobaremos definitivamente”, sostuvo, si bien precisó que “pero si no fuera así, la persona que me sustituya al frente de la responsabilidad del gobierno podrá coger esta modificación de crédito y no avanzar con su aprobación definitiva, rehusar la aprobación definitiva y retrotraerse”.

“Esta responsabilidad del gobierno se mantendrá hasta el final, no se condiciona el mandato futuro y, por supuesto, que hay precedentes”, afirmó, en alusión a que el PP, recordó, en 2019 (año electoral) hizo seis modificaciones de crédito por 37,1 millones de euros entre abril y mayo, al tiempo que añadió que los ‘populares’ lo acordaron con el PSOE, quien en ese momento era su “socio preferente”. En esta ocasión, los socialistas han consensuado el listado de actuaciones a ejecutar con su actual socio de gobierno, que es la formación naranja.

Críticas del PP

Por otro lado, la portavoz del Grupo municipal Popular, Andrea Ballesteros, advirtió hoy de que “Daniel de la Rosa ha consumado su amenaza y dejará una herencia envenenada en el Ayuntamiento de Burgos”. “Es sencillamente una vergüenza”, aseveró Ballesteros en declaraciones a los medios, antes de añadir que “estamos ante un ejemplo más de la propaganda electoralista de De la Rosa”.

Ballesteros mostró su malestar por el hecho de que esta modificación se realice al margen de los grupos de la oposición, sobre todo, dijo, teniendo en cuenta que “será otro gobierno el que la tenga que ejecutar”. En esta misma línea, advirtió que la modificación se aprobará definitivamente en periodo electoral, con un equipo de Gobierno en funciones, un hecho que ha comparado con lo ocurrido en 2019, cuando el PP consensuó con los socialistas la modificación de las cuentas, en un claro “ejercicio democrático”. “Mientras el Partido Popular consensúa, el Partido Socialista pasa el rodillo”, puntualizó.

