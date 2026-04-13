Ayala logra aprobar los presupuestos municipales de Burgos pero el PSOE impone sus alegaciones gracias a la abstención de Vox

El Ayuntamiento de Burgos ha aprobado de manera definitiva este lunes los presupuestos municipales para 2026, que ascienden a 269 millones de euros. Las cuentas han salido adelante después de que la alcaldesa, Cristina Ayala (PP), se sometiera a una cuestión de confianza en enero que, aunque perdida, sirvió para asegurar su tramitación.

Ricardo Ordóñez Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Burgos sobre la cuestión de confianza y la aprobación del presupuesto para 2026

La sesión plenaria ha ratificado los presupuestos, pero con una novedad significativa: se han incorporado seis alegaciones del PSOE. Esto ha sido posible gracias a la abstención de los cuatro concejales de Vox, que ha permitido a los socialistas imponer su mayoría de 11 ediles frente a los 10 del Partido Popular, que gobierna en minoría.

Cruce de acusaciones en el pleno

El concejal de Hacienda, Ángel Manzanedo (PP), ha criticado duramente la postura de la oposición. Ha acusado a PSOE y Vox de "estar compinchados para decir no" y ha advertido a Vox que con su abstención "le hacen el juego al PSOE", que a su juicio "quiere paralizar" el consistorio.

Porque los entendemos muy, muy, muy girados a la izquierda" Fernando Martínez-Acitores Portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Burgos

Por su parte, el portavoz del PSOE, Josué Temiño, ha culpado al equipo de gobierno de la demora en la aprobación. "Fueron ustedes solamente, sin negociar, imponiendo líneas rojas y chantajeando con proyectos que ahora ya no quieren hacer", ha declarado Temiño en el pleno.

Desde Vox, el portavoz Fernando Martínez-Acitores ha justificado su posición argumentando que el presupuesto está ideado para un pacto con el PSOE. Ha insistido en que su grupo nunca ha estado de acuerdo con las cuentas, afirmando: "Porque los entendemos muy, muy, muy girados a la izquierda".

Cuando alguien no quiere negociar rotundamente, es imposible hacerlo" Ángel Manzanedo Concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Burgos

Manzanedo ha replicado a las acusaciones de falta de diálogo retando al PSOE a desmentir su negativa inicial a negociar. "Ustedes dijeron no a nada, de entrada", ha asegurado el concejal popular, quien ha añadido sobre la imposibilidad de llegar a acuerdos que "cuando alguien no quiere negociar rotundamente, es imposible hacerlo".

Proyectos clave desbloqueados

Con la aprobación definitiva, el Ayuntamiento ya puede poner en marcha las inversiones y servicios pendientes. Entre los proyectos más destacados se encuentran los primeros trabajos del nuevo Mercado Norte, la peatonalización de la calle Santander, el bulevar de la Calle Vitoria en Gamonal o el proyecto de 'Expo Burgos'.

Dani Blánquez Calle Santander, Burgos

También se contemplan partidas para la construcción de viviendas para jóvenes en Villímar Oeste, así como para la reforma de múltiples instalaciones deportivas y las inversiones en los centros cívicos de la ciudad, que esperaban la luz verde a las cuentas.

De esta forma, el equipo de Gobierno del PP salva el ejercicio 2026, el último año completo antes de las elecciones municipales de 2027. Sin embargo, el consistorio se aboca a afrontar el año electoral con un presupuesto prorrogado si no se producen cambios en la compleja relación entre el PP y Vox en los próximos meses.