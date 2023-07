Ayala y Martínez-Acitores defienden la “estabilidad” y “unidad de acción” en 45 días de mandato

La alcaldesa y el vicealcalde de Burgos, Cristina Ayala y Fernando Martínez-Acitores, defendieron hoy la “estabilidad” y la “unidad de acción” del equipo de Gobierno durante el primer mes y medio al frente del Ayuntamiento de la ciudad, tras el acuerdo alcanzado por PP y Vox. Acompañados de varios de sus concejales, ambos realizaron en el Monasterio de San un balance de este periodo al frente del Consistorio.

Ayala explicó que desde el pasado 17 de junio, cuando se constituyó el Ayuntamiento, tanto PP como Vox se comprometieron a “dar estabilidad a la ciudad”, y para ellos ha sido “fundamental” trabajar como un “único equipo de gobierno”. “Desde el principio teníamos claro que teníamos que ser un único equipo de Gobierno, que trabajase en el día a día de forma unida”, afirmó la alcaldesa. “Creo que lo estamos consiguiendo, y a consecuencia de esto estamos logrando estabilidad”, apostilló Martínez-Acitores, que aseguró que para él está siendo un “placer” trabajar en este equipo de Gobierno.

La regidora explicó entonces algunas de las acciones que han llevado a cabo en estos primeros días de Gobierno, así como los planes que tienen pensado a futuro. Se refirió así al “reajuste de proyectos que no han funcionado o no son prioritarios”, en referencia a proyectos del anterior equipo de Gobierno. “No sé si alguien esperaba que este equipo de gobierno dejara pasar el tiempo sin hacer ningún cambio”, afirmó, a la vez que lamentó que esta sería la “expectativa de algunos que no quieren que la ciudad avance”.

Hizo alusión así a algunos de los proyectos del equipo de gobierno PSOE-Ciudadanos de la pasada legislatura, como el Mercado Norte o Burgos Río. Celebró así que su equipo ha “tomado las riendas” del Mercado Norte “tras cuatro años perdidos”. “Es un proyecto desactualizado en lo económico y claramente sobredimensionado”, dijo, a la vez que recordó que en total tiene un coste de 30 millones de euros, y por tanto “seguir donde estaba habría sido un fracaso”. Explicó además que el gobierno de De la Rosa “desistió” del mismo, tal y como atestigua el último informe de junio de la Organización Nacional de Evaluación (ONE).

“Es surrealista tener un mercado provisional y no tener una solución sobre qué se va a hacer con el Mercado Norte actual”, criticó. Por ello, desde su equipo se han propuesto “adaptarlo a las necesidades actuales”, y avanzó que ya han mantenido reuniones con los concesionarios para “palpar su interés”. Recordó además que desde el Ayuntamiento se harán cargo del coste de la demolición del Mercado actual, que tendrá lugar el próximo año.

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ofrece un desayuno informativo para realizar un balance de gestión de su equipo de gobierno al frente del Ayuntamiento.





Se refirió también a otro de los proyectos del equipo de De la Rosa, ‘Burgos Río’ , que preveía un coste de 14 millones de euros y premios por valor de 330.000 euros, mientras “se han descuidado los entornos de los ríos”, lamentó la alcaldesa. Asimismo, destacó algunos de los nuevos proyectos de su equipo, como el recinto ferial permanente y la

La alcaldesa ha puesto en valor, por otra parte, el avance en nuevos proyectos, como el recinto ferial permanente, y la apuesta por una “reorganización interna” que dote al Ayuntamiento de una “mayor eficiencia” en la gestión.

Proyectos del nuevo equipo de Gobierno

Dentro de los nuevos proyectos en los que trabaja su equipo de Gobierno, Ayala indicó que han encargado un contrato menor para hacer un estudio de “cómo está la Marca Burgos”, tanto en la ciudad como fuera de ella. “Con esto queremos saber cómo estamos posicionados como ciudad y lo que piensan de Burgos fuera de ella”, dijo Ayala. Indicó también que han establecido un “primer contacto” con la consultora RedLines y el coste será inferior a 15.000 euros.

Cristina Ayala avanzó también que han iniciado una reorganización de los fondos europeos, respecto a los cuales ya han mantenido varias reuniones, y trabajan en dos nuevas convocatorias. Una junto a la Universidad de Burgos (UBU) para la retención del talento joven, y otra para afrontar la regeneración de una zona concreta de la ciudad, que aún está por determinar.

La alcaldesa hizo alusión también a algunos proyectos en los que ya trabajan, como la “revegetalización” de la calle Roma, y criticó hay 1,3 millones de euros por gastar del proyecto de la calle Francisco Grandmontagne, que se inició en la pasada legislatura y que ya está finalizado. “Habrá que devolver esos fondos y pagar la penalización de intereses de demora que llevan esos fondos”, dijo. Posteriormente, el concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso explicó que han pedido realizar una serie de actuaciones que permitan “reducir esa devolución”. “El dinero se pidió sin ningún tipo de proyecto”, afirmó.

Otro de los temas a tratar durante este encuentro con los medios fue la situación de la Sociedad Municipal de Aguas de Burgos, y una posible subida de tasas. “El anterior equipo de gobierno vendía mucho humo pero se preocupaba poco por la ciudad”, criticó Martínez-Acitores, que tildó de “cínico” el planteamiento del portavoz del PSOE, Daniel de la Rosa sobre este tema.

Así, a preguntas de los medios a si es posible que se produzca un aumento de las tasas, el vicealcalde explicó que harán “todo lo posible” para que no se suba la tasa, y si tiene que hacerse que sea “lo mínimo posible”.