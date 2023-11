Aumenta la lista de espera en Parkinson Burgos por la falta de un fisioterapeuta

La Asociación Parkinson Burgos tiene una lista de espera que no para de crecer. Actualmente, ocho personas necesitan tratamientos de fisioterapia pero, según su presidenta, María Jesús Delgado, es imposible atenderles por el momento porque "como no tenemos dinero y no miro a nadie (mientras dirige su mirada al delegado territorial de la Junta de Castilla y León, Roberto Saiz) pues no podemos contratar a más gente para hacer más terapias".

Estas terapias se basan principalmente en las consultas con un fitioterapeuta. "Es lo que más demandan nuestros usuarios. Necesitan la fisioterapia pero estamos ahí bloqueados porque no tenemos un fisioterapeuta más y hay que esperar", apunta la responsable de la asociación.

Parkinson Burgos tiene más de 480 socios afectados y atiende diariamente a 145 personas en su centro multi servicios de atención integral en Parkinson. Además, hay otras a los que se les atiende su domicilio y otras personas que, como señala, están en lista de espera.

Para tratar de captar recursos llevan a cabo numerosas iniciativas. La más reciente es la exposición que han inaugurado este lunes en la Sala Círculo Solidario, en la que 10 artistas locales han prestado 33 obras para concienciar sobre el poder terapéutico del arte.





Destaca la pintura figurativa y abstracta, aunque también hay escultura y fotografía. "Todos ellos están a la venta y luego donarán una parte importante del valor de la obra a la Asociación Parkinson Burgos", recalca Delgado.

Curiosamente, uno de los artistas, Carlos Maeso, es usuario del centro multi servicios de atención en parkinson y ha querido participar aportando dos cuadros. Uno de ellos, tiene como lienzo los blíster de las pastillas que necesita tomar diariamente para mantener a raya esta enfermedad.

Además de Carlos Maeso, en esta exposición también se pueden ver las creaciones de José A. Marticorena, Paco Ortega, Emilio Herrera, Jesús Castro, Isaac Martínez ‘Sacris’, Gerardo Ibáñez, Rafael Mediavilla, Cristino Diez, María José Castaño y Ricardo Alonso, así como obras de Artemisa.

Todos estos artistas se han unido a la causa del párkinson, para celebrar también los 25 años de la Asociación en Burgos que cumplía recientemente e intentar que las personas con esta enfermedad vean que también pueden expresarse de diferentes maneras.

La exposición abre sus puertas desde el lunes 13 de noviembre de 2023 y permanecerá hasta el jueves 30 de noviembre. Se podrá visitar de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00h en la sala de exposiciones Círculo Solidario (Plaza España, 3; planta -1).