Arturo Almansa deja la Presidencia de Cruz Roja en Burgos para presidir la recién creada Comisión de Mediación

El hasta ahora presidente provincial de Cruz Roja en Burgos, Arturo Almansa, deja esta responsabilidad para presidir la recién creada Comisión de Mediación de Cruz Roja. Se trata de un órgano vinculado al Comité Nacional de la institución, que posiciona a la Mediación dentro de la estructura orgánica de Cruz Roja, dotándola de las disposiciones estatutarias necesarias para desarrollar la actividad mediadora, según informaron hoy fuentes de Cruz Roja.

De este modo, Almansa cesa en las tareas de presidente del Comité Provincial en la que ha estado al frente en los últimos diez años con el ánimo de trabajar en el ámbito de la Mediación dentro de Cruz Roja a nivel nacional. Sin embargo, seguirá vinculado a esta institución aunque “de forma preferente en esta importante actividad”, precisaron.

En el día Europeo de la Mediación, que se celebra mañana, 21 de enero, desde esta institución recordaron que el pasado 1 de enero entró en vigor el nuevo Reglamento Orgánico de Cruz Roja Española, y con tal motivo, se creó la Comisión Nacional de Mediación de Cruz Roja. Desde julio de 2018, ha venido desarrollándose en Cruz Roja un servicio interno de mediación como respuesta a la necesidad de implementar procesos, herramientas y/o recursos que permitan el abordaje y la gestión adecuada de los conflictos que acontecen en su ámbito y actividad. “Desde este punto de vista, la mediación es una herramienta adecuada, no solo para la gestión del con?icto, sino también para su prevención”, destacaron.

Cruz Roja Española cuenta con alrededor de 175.000 personas voluntarias y otras 10.000 personas que mantienen una relación laboral, organizadas en más de 700 asambleas y o?cinas y unos 500 centros de trabajo. “Es una realidad constatable, que en el entorno de la institución no es difícil encontrar con?ictos que si no son tratados de forma adecuada pueden conllevar consecuencias no deseadas”, apuntaron.