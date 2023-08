La D.O. Arlanza prevé una cosecha “desigual” por el pedrisco y las heladas

La Denominación de Origen (DO) Arlanza afirma que la cosecha de este año “viene un poco desigual”, porque algunas zonas se han visto afectadas por el pedrisco, las heladas y las lluvias. Así lo indicó hoy el presidente de la DO, Ramiro García, durante la presentación del XXX certamen de vinos no profesionales Cuenca del Arlanza, que se celebra el domingo 20 de agosto en la localidad burgalesa de Tordómar.

A preguntas de los medios acerca de las primeras impresiones que tienen sobre la cosecha, García explicó que este año no cree que lleguen al millón de kilos, aunque calcula que las cifras rondarán “más o menos” los 900.000.

En esta línea, indicó que el pedrisco y las heladas afectaron a zonas de Quintanilla del Agua y Santa Inés, donde hay una “merma en cosecha”. En Covarrubias, se vieron más afectados por las lluvias, lo que implica una merma del 10 o 15 por ciento en la zona alta”. Asimismo, señaló que Villalmanzo “a nivel general”, conserva este año la “misma cantidad o más”, y zonas como Villahoz o Tordómar, registran cifras parecidas a otros años. Con respecto al estrés hídrico, señaló que es “algo menor” al año anterior.

Con respecto a las fechas de recogida, García indicó que no serán las tradicionales fechas de mediados de octubre, ni finales de septiembre como el año pasado. “Calculamos sobre el 4 o 5 de octubre que se dará el grueso de la vendimia”, apuntó.

Certamen Cuenca del Arlanza

La localidad burgalesa de Tordómar acogerá el domingo 20 de agosto, a partir de las 11 horas, la trigésima edición del certamen de vinos no profesionales Cuenca del Arlanza, en la que participarán más de 40 muestras de viticultores de la comarca del Arlanza. “El germen de estos vinos de calidad radica en los pequeños productores, y muchos de ellos no están acogidos a la DO. Hacen su vino en casa, y ese es el culmen de este certamen, poner en valor a estos productores no profesionales, familiares, que mantiene un patrimonio ecológico, de viticultura tradicional”, afirmó García.

Durante el certamen, el jurado elegirá los mejores vinos tintos y rosados, y los ganadores de ambas categorías recibirán un premio dotado de productos de la tierra. Según indicó la alcaldesa de Tordómar y diputada, Inmaculada Sierra, el concurso es “abierto al público” para que puedan ver cómo se desarrolla un concurso de cata. Según indicó, esperan la asistencia de cerca de 500 personas o más, ya que el certamen “crece año tras año”.