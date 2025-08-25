Aranda de Duero (Burgos) rinde homenaje a Iván Meléndez, el corredor fallecido durante la disputa de la Vuelta Ciclista Junior a la Ribera del Duero

La Vuelta Ciclista Junior a la Ribera del Duero, que fue suspendida en la jornada de ayer, ha rendido en Aranda de Duero (Burgos) un homenaje a Iván Meléndez Luque, el corredor malagueño del Tenerife Cabberty que falleció este sábado mientras disputaba la segunda etapa de la ronda ribereña.

Cientos de personas, entre ellas los propios integrantes del pelotón de esta novena edición, una amplia representación del colectivo ciclista, integrantes del nutrido dispositivo de seguridad que ha trabajado durante toda la cita, autoridades y muchos ciudadanos a título particular se dieron cita en la plaza de la Hispanidad de Aranda para darle un último adiós y trasladar su cariño a la familia y amigos del deportista. La organización de la carrera destacó que se trata de una ubicación “especialmente significativa”, ya que allí estaba previsto que concluyera este mediodía la Vuelta.

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Aranda de Duero, Belén Esteban, señaló que el ciclismo ha mostrado su cara “más cruel” al señalar que hoy duele la ausencia de Iván. “Hoy, queremos reunirnos en su memoria y, a partir de ahora, cada vuelta de rueda, cada meta y cada aplauso de la afición serán un callado homenaje al deportista”, añadió.

un caída masiva fatal

El suceso se ha producido durante la disputa de la segunda etapa, que había salido a las 10.30 horas de la localidad soriana de Langa de Duero y que tenía que llevar a los corredores hasta la Laguna Negra de Vinuesa, después de 118 kilómetros. En el kilómetro 66 de la prueba se ha producido una caída en la que se han visto implicados varios deportistas, siendo evacuados al hospital Santa Bárbara de Soria tres corredores.

La organización ha trasladado el pésame a los familiares, compañeros de equipo y amigos del deportista fallecido, que ha perdido la vida durante el traslado al complejo hospitalario.