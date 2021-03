Aprobados, con los votos del bipartito (PSOE-Cs), los Presupuestos 2021 del ayuntamiento de Burgos

El Pleno del Ayuntamiento de Burgos aprobó hoy inicialmente el proyecto de Presupuesto municipal para 2021, que asciende a 195 millones de euros -y a 213,6 millones de euros, incluyendo los organismos autónomos-, con los 16 votos a favor del equipo de Gobierno bipartito PSOE-Cs y pese a las dos abstenciones de Podemos y los nueve votos en contra de PP y Vox.

El alcalde de la capital, Daniel de la Rosa, defendió que se trata de un presupuesto en el que “no se incrementa ningún tributo municipal”, en el que “no se contempla el incremento ni la subida de ningún impuesto, al revés la experiencia”.

“En estos dos años ha sido este equipo de gobierno, a pesar de lo que podían pensar algunos, los han acometido en rebajas en algunos tramos para las tasas vinculadas a los autobuses urbanos, por ejemplo, o las escuelas infantiles; esa es la realidad, no se ha incrementado ni se va a incrementar este año un solo euro de carga fiscal a nuestros vecinos”, enfatizó. “Un presupuesto en el que no se incrementa ningún tributo”, apostilló.

En esta línea, el concejal de Hacienda y portavoz del grupo socialista, David Jurado, indicó que el presupuesto consolidado asciende a 213,6 millones de euros, de los que 21,5 millones se destinan a inversión, 20 millones a apoyo de entidades del tercer sector, culturales y empresariales mediante subvenciones y convenios de colaboración, así como con un incremento de 1 millón de euros para el sector cultural, para el Instituto Municipal de Cultura (IMC).

Asimismo, recordó que “los 100 millones de euros en gasto de bienes corrientes y servicios y casi 10 millones de euros destinados a la reducción de la deuda”.

El portavoz del Grupo municipal de Ciudadanos (Cs) y vicealcalde, Vicente Marañón, explicó en su intervención que, además, la política económica en la que se enmarca esta herramienta esencial para el desarrollo de la ciudad destaca por una flexibilidad más necesaria que nunca. “Nos permitirá adaptarnos a la evolución de la pandemia, a los acontecimientos que la crisis sanitaria de la que todavía no hemos salido nos marque.

Left4:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El presupuesto de 2021 es una herramienta más para lograr parar el golpe y emprender la recuperación pues “se complementará con las modificaciones que sean necesarias para lograr reactivar nuestra ciudad en todos los ámbitos”, indicó Marañón. PP, Podemos y Vox

Por su parte, la portavoz del grupo del PP, Carolina Blasco, señaló que se trata de un presupuesto que “marca una tendencia peligrosísima” y, sobre todo, dijo, “se intuye la desnudez de las cuentas públicas”, al tiempo que auguró que “cuando en 2022 volvamos a recuperar las reglas fiscales, nos enfrentaremos a unas cuentas que van a ser las cuentas de la involución”. “Está orgulloso ya que es un presupuesto socialista, es un presupuesto que incrementa el gasto, que disminuye la inversión, que no apuesta por rebajas fiscales en un momento en el que la liquidación del presupuesto ha arrojado que ustedes tienen más de 14 millones de ingresos que de gasto; es un presupuesto que abandona la amortización de la deuda, que ni crea riqueza ni crea empleo, absolutamente nada”, advirtió.

La portavoz del grupo municipal de Podemos, Margarita Arroyo, calificó las cuentas municipales como “presupuesto poco audaz y continuista”. “Nos parece que debería ser un presupuesto que pivotaran en dos ejes: atender de manera urgente a las familias, es decir, sostener los hogares y atender a los segmentos de sociedad más golpeados, y todo ello bajo el paraguas de la agenda 2030 que parece que la hemos dejado metida ahí en un cajón”, manifestó.

Left5:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Finalmente, el portavoz del grupo municipal de Vox, Ángel Martín, señaló que es “un presupuesto continuista con muy pocas diferencias a los de Lacalle” y apuntó que “dan por hecho que el presupuesto no va a ser suficiente o no va a ser el adecuado y lo van a modificar y ya están pensando en esas modificaciones que no sabemos qué van a incluir en ellas”. “Por lo cual ya le digo que no nos dan la información de lo que están haciendo, difícilmente que como ustedes reclaman podemos hacer aportaciones”, exclamó.