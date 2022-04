Ángel Ibáñez dejará la Junta para ser el 'número dos' del Grupo Popular en las Cortes

El burgalés Ángel Ibáñez abandonará el gobierno de la Junta, donde dirigía la Consejería de la Presidencia, y será el viceportavoz del Grupo Popular en las Cortes, según anunció hoy el el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, en la comparecencia posterior a su toma de posesión.

En ese sentido, Fernández Mañueco explicó que Ibáñez, que fue durante unas semanas de 2019 presidente de las Cortes y que entró en el Ejecutivo autonómico hace menos de tres años, deja el gabinete para reforzar la actividad política del Grupo Popular, en el que seguirá como portavoz Raúl de la Hoz.

Asimismo, el presidente de la Junta y del PP de Castilla y León insistió en que la salida de Ibáñez "nada tiene que ver" con "hipotéticas candidaturas" municipales, en referencia a si iba a aspirar a la Alcaldía de Burgos, su ciudad, done fue concejal durante tres mandatos con el exalcalde 'popular' Javier Lacalle.

Fernández Mañueco avanzó que Ángel Ibáñez asumirá nuevas responsabilidades dentro de la estructura del PP de Castilla y León, cuyo organigrama se renovó en el último Congreso Autonómico, celebrado en León el pasado mes de enero. El presidente del partido explicó que se encargará de la organización de las elecciones municipales.

Al respecto, insistió en que quería ser "respetuoso" con los órganos del partido, a los que hará la propuesta de que Ángel Ibáñez se encargue de los comicios locales. Alfonso Fernández Mañueco evitó dar más detalles, puesto que aseguró le estaba "mirando" el secretario general del PPCyL y vicepresidente de las Cortes, Francisco Vázquez, para que no fuera más allá en su declaración.

Finalmente, el presidente de la Junta insistió en que la candidatura del PP al Ayuntamiento de Burgos no le corresponde elegirla a él. "No me corresponde a mí tomar esa decisión", sentenció.

