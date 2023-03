Andrea Ballesteros: “Los jóvenes tienen más desafección política que hace unos años”

La actual presidenta de Nuevas Generaciones Burgos y concejala en el Ayuntamiento burgalés, Andrea Ballesteros, asumirá el próximo 25 de marzo su nuevo cargo como presidenta de Nuevas Generaciones en Castilla y León. Con solo 17 años dio el paso de formar parte de la organización y once años después asumirá la Presidencia autonómica para “reconectar” con los jóvenes, porque reconoce que hay una mayor “desafección política”. Además, se marca el reto de volver a “reconectar” con ellos y ser un “altavoz” de sus necesidades.

El 25 de marzo asumirá su nuevo cargo como presidenta de Nuevas Generaciones en Castilla y León, ¿Qué objetivos se marca de cara a este nuevo puesto?

Poder reconectar con la juventud castellano y leonesa, con los jóvenes del centro derecha, tener la oreja pegada a la calle, que creo que es muy importante de cara a las elecciones, para conocer cuáles son las necesidades que tienen los jóvenes de nuestra tierra y ser un altavoz, una correa de transmisión a los órganos de decisión del PP.

¿Cómo llega Andrea Ballesteros a la política?

Muy joven. Entré por la vía del simpatizante a los 17 años y desde entonces he militado en el partido de distintas maneras, con distintas responsabilidades, pero siempre con las ideas claras y la responsabilidad de ostentar diferentes cargos dentro de la organización.

¿Hay desencanto de los jóvenes con la política? ¿Por qué cree?

Hay desafección política por parte de los jóvenes a nivel general, no solo con el PP ni el PSOE. Se ha perdido el interés por la política y esa es una de las metas y objetivos que me pongo como presidenta: tratar de acercar la política a los más jóvenes. Demostrar que estar en política es tratar de cambiar las cosas y de mejorar el día a día de los ciudadanos.

En los últimos años han surgido nuevas formaciones a izquierda y derecha, ¿Los partidos tradicionales no han sabido dar respuestas, se han acomodado o hay nuevas realidades que buscan expresarse por otros cauces?

Creo que se debe más a las nuevas realidades, pero con el tiempo estamos viendo que nuevos partidos que han surgido, véase el caso de Ciudadanos tratando de cubrir ese espacio de centro, se ha ido diluyendo. El surgimiento de nuevos partidos se debe principalmente a la aparición de nuevas corrientes políticas, pero al final, tal y como está estructurado el sistema político español, se tiende al bipartidismo, que es lo que , durante la mayor parte de la democracia ha tenido más peso.

¿Le parece peligrosa la polarización del país?

No es que sea peligroso, pero los extremos nunca han sido buenos. Dentro de un estado democrático hay diferentes corrientes políticas, pero en mi opinión los extremos, tanto a izquierda como a derechas, no son buenos.

¿Qué se puede hacer desde NNGG para reducirla?

En el caso del PP y NNGG, tratar de trasladar a los jóvenes que el PP es la mejor opción, porque es una opción de futuro, responsable y de gestión. Todos conocemos cuáles han sido los principales problemas a nivel económico en España y el PP en los momentos en los que ha llegado a gobernar ha sabido sacar a España de la crisis y de sus peores momentos, con lo cual es un partido de gestión. Eso hace que otras formaciones más minoritarias, que no tienen esa experiencia o bagaje, se tienden a diluir, como ha ocurrido con Ciudadanos en el momento en el que han conseguido gobernar ciertos municipios.

En la agenda política de los últimos años se han instalado cuestiones como el feminismo, ¿Dónde está Andrea Ballesteros en este tema?

Creo que el feminismo es hablar de igualdad real entre hombres y mujeres en todos los aspectos de la vida. Debemos luchar por la igualdad real, y ciertos feminismos actuales, en mi caso, no me representan. Hay ciertas manifestaciones en las cuales las mujeres de centro-derecha y derecha no nos sentimos representadas. En la lucha por la igualdad real entre hombres y mujeres siempre estará el PP, pero no somos de pancarta reivindicativa sin demostrar nada realmente, cuando hay que cambiar las cosas. El PP no es un partido de cuotas, nunca lo ha sido, ni ha buscado la paridad, sino en cada caso la mejor de las opciones. En este caso, sin tener en cuenta si se es hombre o mujer, sino que simplemente se tiene en cuenta la valía de la persona, que es lo más importante.

Entiendo que no fue entonces a ninguna manifestación del 8M.

No, porque considero que está bien reivindicar el papel de la mujer y estoy de acuerdo en que se reivindique, pero dentro de esa igualdad, en un feminismo que nos englobe a todas, y en algunos casos no nos hemos sentido representadas en ciertas manifestaciones, por el hecho de ser mujer pero quizá no defender un ideario de izquierdas en este caso.

¿Y en la cuestión del reconocimiento de los derechos a las personas trans?

Considero que hay que tener en cuenta los derechos de estas personas. En el caso de la Ley Trans, el PP fue claro en su día y mantengo la postura del partido a nivel nacional. Feijóo dijo que los primeros días de gobierno, si consigue ser el próximo presidente. derogará o modificará esta ley, sobre todo lo que afecta al desarrollo madurativo de los niños que deciden hacer esa transición cuando no tienen ese desarrollo madurativo necesario quizás para tomar una decisión que afecta del todo a su vida. Pero sí, los derechos que se engloban dentro de las personas trans, se reconocen en ese caso.

Algunos ven al PP como una formación demasiado conservadora para los jóvenes, ¿Qué puede decirles?

Si se compara con otros partidos de izquierda, el ideario del PP siempre ha sido más conservador pero creo que es un partido que puede englobar a personas que piensan diferente dentro de ese espectro político centro-derecha, derecha. Sí, es conservador si se compara con partidos más hacia la izquierda, pero las ideas que promulga el PP hace que sea un partido en el que la mayor parte de la ciudadanía puede tener cabida.

¿Cómo contempla el crecimiento de Vox, especialmente en los jóvenes? ¿A qué cree que puede deberse?

Los jóvenes tendemos a ser más reivindicativos en las ideas, pero al final no son solo las ideas. Más allá de esas ideas reivindicativas está la gestión, y partidos como el PP han sabido defender y demostrar que la gestión que han realizado en los diferentes gobiernos ha sido buena y positiva para la ciudadanía. Los jóvenes somos más reivindicativos con las ideas y eso puede hacer que derivemos a partidos más polarizados hacia la izquierda o la derecha, pero al final se tiende al centro, al centro-derecha o centro-izquierda, y por eso, tanto Juventudes Socialistas como Nuevas Generaciones son dos asociaciones juveniles relacionados con los partidos políticos que más afiliados o simpatizantes tienen.

¿Qué le diría a los jóvenes que puedan estar indecisos?

Que den el paso, se decidan en este caso por Nuevas Generaciones. Es una parte del PP abierta a todos los jóvenes que quieran estar dentro de la organización, y si se quiere participar de manera activa en política y se tiene una sintonía con las ideas del PP, con el centro-derecha y la derecha, NNGG es el sitio donde tienen cabida.

En Castilla y León es inevitable hablar del medio rural y despoblación, ¿qué se puede hacer para revertirlo?

La Junta de Castilla y León está destinando diferentes medidas a los jóvenes y a los no tan jóvenes, como son los transportes a la demanda, reduciendo los bonos a nivel nacional de AVE, tren en general, también para los empadronados en la Comunidad. Se están fomentando las ayudas en el medio rural, las compras de vivienda, los alquileres sociales. La última novedad es ese bono nacimiento, que también afecta a los jóvenes. NNGG también tiene implantación en el medio rural, no somos solo afiliados de capital, sino que tenemos implantación en la mayor parte de los municipios de Castilla y León. El aspecto rural tiene mucho peso, tanto en las políticas que se desarrollan como en el caso de NNGG dentro del ideario que tenemos.

El sector agrario y ganadero denuncia la falta de relevo generacional. ¿Cuál es la clave para lograr que los jóvenes se incorporen a estos sectores?

En los últimos años desde la Junta se han impulsado ciertas ayudas para que los jóvenes puedan, no solo desarrollar su labor en el mundo rural, sino también ser emprendedores. Es importante que los jóvenes, en un primer momento, tengan ese impulso y decidan emprender, tanto en el medio rural como en su propio negocio. Es importante contar con el respaldo de las administraciones en este caso y creo que la Junta está haciendo un impulso y una apuesta decidida porque los jóvenes de Castilla y León podamos tener oportunidades en nuestra tierra.

¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta la organización juvenil en el momento en que nos encontramos?

A muy corto plazo las elecciones municipales, y después la reorganización del partido. Mi idea es reconectar con los jóvenes, aumentar la actividad en la organización, dar un nuevo impulso a la organización, reconectar con las asociaciones juveniles de Castilla y León y tener mayor presencia en las propias universidades y centros de estudio.

¿Y los principales problemas de los jóvenes?

El paro es un tema muy importante. Los jóvenes necesitamos más que un bono cultural o un bono al alquiler para salir adelante y pensar en el futuro, para construir un proyecto de vida. El principal problema a nivel nacional es el paro juvenil y desde el Gobierno, en los últimos años, no se han desarrollado las medidas necesarias para tratar de reducir este desempleo juvenil.

En Castilla y León muchos jóvenes se marcha fuera a otras ciudades ¿Es posible frenar este éxodo?

Es complicado. También tiene que ver con el empleo. Hay que tender a fomentar ese emprendimiento que haga que los jóvenes puedan emprender un proyecto laboral en nuestra Comunidad. Es importante que desde la Junta se siga impulsando y ayudando a los jóvenes a emprender y desarrollar su desempeño en Castilla y León. Desde la Junta se están impulsando medidas para conseguir que los jóvenes se queden, pero es verdad que afecta en cierta medida ese traslado de los jóvenes a capitales. No es malo que los jóvenes se vayan a estudiar fuera, pero tenemos que conseguir que ese talento retorne si así lo desean, y que tengan esas opciones de poder trabajar donde quieran.

Tanto usted como su partido han señalado la importancia de estar presentes en las calles y escuchar las demandas de los ciudadanos. ¿Cuáles son los mayores reclamos que les transmiten?

Es muy importante tener la oreja pegada a la calle y tener esa cercanía con todos los jóvenes, no solo los del PP o NNGG, sino con todos en general. Por eso, mi idea es volver a reconectar con asociacionismo juvenil. Los jóvenes tienen mucho que decir y no tienen que ser escuchados solo los que piensan como nosotros, sino que tenemos que ser esa correa de transmisión en general de lo que puedan necesitar los jóvenes. Escuchar y ser cercano a todos ellos es muy importante, sin hacer distinciones, abrir la organización a quien considere que su voz puede ser escuchada.

¿Cómo se puede hacer eso? Mencionaba antes charlas en la Universidad…

No pretendemos politizar las universidades, pero sí que tenemos que tener ese contacto con los estudiantes que así lo deseen. No tanto dar charlas en la Universidad porque al final no es esa la finalidad, pero sí trasladar los actos a las calles, al día a día, los encuentros con las diferentes asociaciones juveniles y escuchar todo aquello que nos quieran trasladar. La política no puede ser de despacho, tienes que pisar la calle y estar en constante encuentro con aquellos cuidados que te votan y con los que no lo han hecho.

¿Qué diferencia a los jóvenes del PP de hoy en día con respecto a generaciones pasadas?

Tiene que ver un poco con el individualismo juvenil en los últimos años. Ha afectado la pandemia muchísimo, estos dos años en los que no hemos podido hacer ninguna actividad. Mi idea es recuperar el peso que tenían las asociaciones en el pasado.Hace falta volver a conectar a nivel general con los jóvenes y darles la oportunidad de conocer la organización y lo que desarrollamos y, si así lo desean, formar parte de NNGG.