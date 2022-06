La añada 2021 de vinos de la DO Arlanza, calificada como "muy buena"

El Consejo Regulador de la DO Arlanza ha calificado la añada de 2021 como "muy buena" y destaca la buena acidez de los vinos gracias a la situación de altura de los viñedos, característica principal de la zona de Arlanza donde se producen, en las provincias de Burgos y Palencia.



El Museo del Cerrato de Baltanás (Palencia) ha acogido este jueves la cata de la Calificación de la Añada 2021 de la DO Arlanza compuesta por 67 nucleos de población, de los cuales 54 pertenecen a la provincia de Burgos y 13 a la de Palencia.



Según ha informado el Consejo Regulador en un comunicado, el comité de cata ha estado compuesto por 15 catadores profesionales, entre los que se encontraban directores técnicos de otras denominaciones de origen de Castilla y León, sumilleres de la Asociación de Sumilleres de Castilla y León, periodistas del sector de vinos y gastronomía, enólogos y miembros del Panel de Cata de la D.O. Arlanza.



Entre ellos figuraban Rafael Tobar de Bodega Ateneo, Fernando Mayoral, María Real Martín, ganadora de la última edición del Concurso de Sumilleres de Castilla y León o Begoña Jovellar, Presidenta de la Asociación de Enólogos de Castilla y León, entre otros.



Se han valorado diez vinos de los distintos tipos (Blancos, Rosados y Tintos) correspondientes a la añada 2021, procedentes de las bodegas inscritas en la D.O. Arlanza y que habían sido seleccionados cuidadosamente en una precata anterior de un total de 26 muestras.



Teniendo en cuenta el resultado de esta cata, las condiciones agronómicas y climatológicas en las que tuvo lugar el ciclo del cultivo de la vid, así como el desarrollo de la campaña de vendimia, el Pleno del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Arlanza, celebró seguidamente una sesión extraordinaria, en la que acordó calificar la añada 2021 como muy buena.



Esta calificación, al igual que la de las cosechas anteriores, marca una tendencia en cuanto al nivel de calidad exigido durante todo el proceso, desde la cepa hasta la mesa.



Hay que destacar la importante selección realizada por los viticultores y las bodegas con el único fin de conseguir un producto de la más alta calidad acorde con la Denominación de Origen Arlanza y capaz de satisfacer los paladares más exigentes.



En esta calificación de la añada ha destacado la buena acidez de los vinos gracias a la situación de altura de los viñedos, característica principal de esta zona de Arlanza.