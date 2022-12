El alcalde de Burgos pone en valor su gestión en 2022 pero reconoce que "no todo han sido aciertos"

El alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, puso en valor hoy la gestión de su equipo de Gobierno durante el 2022 pero reconoció que “no todo han sido aciertos”, y durante el presente año se han “cometido errores y dejado cosas en el tintero”. Así dio inicio a su balance del año que finaliza, acompañado de la portavoz municipal del Grupo Municipal Socialista, Nuria Barrio.

Entre esos errores, el primer edil hizo alusión al “elevado número” de accidentes de tráfico que ha registrado la ciudad este año, entre los que lamentó cuatro fallecidos por atropello. “Se han hecho muchas cosas pero son insuficientes”, afirmó, asegurando que seguirán trabajando para lograr “corregir” esas cifras el próximo año.

La no aprobación de la Zona de Bajas Emisiones en Burgos fue otro de los temas que lamentó no haber sacado adelante este año. “Hay una mayoría de ciudades que, como Burgos, no han llegado a tiempo”, lamentó, recordando que de las más de 50 ciudades que tenían obligación de tenerlo, solo lo han logrado 20.

Las goteras en la plaza Santiago, el funcionamiento de los Distritos o el retraso en las tramitaciones de los expedientes se incluyeron también en la lista de aspectos con los que el primer edil no está “satisfecho”.

El alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, presenta el balance del Grupo Municipal Socialista del año 2022, acompañado de la portavoz municipal Nuria Barrio.





Sin embargo, dentro de su valoración de la gestión llevada a cabo este 2022 no todo fue negativo. “La moneda tiene dos caras y a pesar de los errores, dificultades y retrasos, hemos logrado impulsar de manera definitiva esta ciudad”, destacó el primer edil, haciendo alusión a los proyectos e inversiones alcanzados por el Ayuntamiento.

Recordó así que el nivel de ejecución del 2022 del equipo de Gobierno se situará en el 74 por ciento, con datos del pasado 27 de diciembre. Valoró así que han supera el “nivel de ejecución en materia de inversión del mandato anterior”. El primer edil explicó además que entre 2019 y 2022 el Ayuntamiento burgalés ha licitado, adjudicado y ejecutado obras en materia de inversión por más de 72,5 millones de euros, “lo que supone medio millón de euros más que entre 2015 y 2018.

De esta forma destacó la labor del Ayuntamiento en obras como la ampliación del Puerto Seco, el Centro Municipal de Biodiversidad, la reforma de los centros municipales de San Cristóbal y Villagonzalo Arenas. Asimismo, destacó los avances de su equipo de Gobierno en la implantación de la administración electrónica y el realojo de las familias del poblado chabolista El Encuentro. Asimismo, se felicitó por las obras de peatonalización abordadas, entre ellas destacó las llevadas a cabo en el Arco de San Martín, o la rehabilitación del Mercado G-9 situado en el barrio de Gamonal.

La apertura de un “mini Ayuntamiento” en el barrio de Gamonal, y la adjudicación del nuevo contrato de Basuras y Recogida de Residuos, la renovación del 50 por ciento de las paradas de autobús o la llegada del AVE a Burgos, estuvieron también entre los reconocimientos del alcalde a la gestión de este 2022.

Durante su intervención el alcalde habló también acerca de los proyectos planteados por su equipo de Gobierno para la calle Vitoria y el Mercado Norte. Con respecto a este último, aseguró que será una “realidad”. “Este Gobierno va a dejar en obras un nuevo mercado provisional de Plaza España, por lo que el nuevo gobierno que salga en las urnas tendrá todo el camino despejado para materializar la construcción del nuevo Mercado Norte”, afirmó.

Asimismo, en relación a la calle Vitoria, explicó que han tenido que “priorizar” otras actuaciones, pero se comprometió a “tener aprobado el proyecto de ejecución antes del final de mandato”, siendo este uno de los compromisos que llevarán en su programa electoral de 2023, tal y como avanzó.

Cerró su intervención recordando que Burgos es la “tercera ciudad con la tasa de paro más baja de toda España”, con un 6,4 por ciento. “Es para sentirse orgullosos, vamos a cerrar el trimestre creciendo en Burgos por encima de la media nacional”, apuntó.

Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal, Nuria Barrio recordó que han logrado cumplir el 80,9 por ciento de los compromisos que adquirió el PSOE cuando entró a gobernar, y aseguró que su objetivo “hasta el último minuto” del mandato será “sacar adelante sus compromisos electorales y estar volcados en la ciudad y las personas”. “Aspiramos y anteponemos los intereses de la ciudad por encima de los de nuestro propio partido. No nos duele cuestionar decisiones. Han intentado desgastar a este Gobierno, pero no lo han conseguido”, aseguró en alusión a los partidos de la oposición.