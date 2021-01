El alcalde de Burgos no cree que la Junta esté "acertando" y dice que las medidas "desorientan" a la población

El alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, señaló hoy en declaraciones a la Agencia Ical que no cree que la Junta de Castilla y León esté "acertando en el modo", en referencia a las nuevas medidas restrictivas planteadas para toda la Comunidad Autónoma. En especial hace alusión a la hora de "informar y trasladar" esta cuestión, porque considera que se está "desorientando" a la población, y sobre todo a aquellos sectores más afectados con las medidas.

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, anunció hoy el cierre perimetral de las nueve provincias de la Comunidad y adelantar el toque de queda a las 20 horas. Se trata de un conjunto de medidas que entrarán en vigor mañana sábado a esa misma hora, con el objetivo de frenar el aumento de contagios en la tercera ola de la pandemia.

La Junta cierra perimetralmente las provincias y adelanta a las 20 horas el toque de queda desde mañana Limita a cuatro personas las reuniones en los domicilios y los aforos en los lugares de culto serán de un tercio, con un máximo de 25 personas 15 ene 2021 - 13:32

Los alcaldes de localidades de más de 20.000 habitantes, presidentes de diputaciones y la FRMP estaban citados hoy por la Junta para trasladarles estas nuevas medidas. El alcalde burgalés asegura que en dicha reunión se les avanzaron algunas de estas medidas, como el cierre perimetral de las provincial.

"No lo voy a juzgar. La Junta tiene la competencia de establecer medidas y yo entiendo que la incidencia está incrementándose en términos generales en toda la Comunidad", dijo De la Rosa, aunque añadió que trasladó su percepción de que no entendía el "cambio de criterio a que en todas las provincias deban aplicarse las mismas medidas cuando durante la segunda ola había una diferenciación en función de cómo estábamos los territorios".

Asimismo, Daniel de la Rosa, aseguró que está esperando una "concreción" por parte del delegado de la Junta en Burgos, sobre si el toque de queda puede adelantarse hasta las 20 horas. "En puridad, respecto a la prorroga del decreto ley que regula el estado de alarma, entendemos que el máximo margen de maniobra es retrasar o adelantar una hora respecto a las 23 horas", dijo, afirmando que tanto a él como otros alcaldes de la Castilla y León les "genera muchas dudas que pueda tener esta aplicación".

"Todavía no sabemos si se va a poder aplicar lo de las 20 horas de la tarde. No sé en qué literalidad de la norma se puede entender que la flexibilidad que se establece para que las comunidades puedan valorara horarios nocturnos, ellos entiendan que la noche pueda empezar a las 20 de la tarde o no. Me parece una posición cogida por alfileres", apunta.

Por otro lado, en relación a las declaraciones del vicepresidente de la Junta en las que señala que si la situación no mejora en 15 días, será "inevitable" un confinamiento, De la Rosa señaló que "igual" se está hablando de cosas que no se pueden hacer y generan "incertidumbre". Por ello recuerda que siempre ha sido partidario de que el Gobierno de España valorara una "modificación" del decreto del estado de alarma para aplicar un confinamiento domiciliario en algún territorio de ser necesario.