Ajenjo: "Sonorama es un festival sin etiquetas. Es una fiesta de la música"

Poco más de 72 horas quedan para que comience Sonorama Ribera, el festival de música que desde 1998 se celebra en Aranda de Duero (Burgos) el fin de semana más próximo al 15 de agosto y que este año se desarrollará entre el 10 y el 14.

Una cita que en esta ocasión tiene un carácter especial ya que Sonorama celebra su 25 aniversario. Un cuarto de siglo en el que el festival siempre ha tenido al frente a Javier Ajenjo, el arandino que en su juventud embarcó a un grupo de amigos en la aventura de crear un evento tan grande que pusiera a su pueblo en el mapa y llenara de cultura una época en la que casi solo se pensaba en fiesta y vacaciones.

“Sonorama es un festival sin etiquetas. Es una fiesta de la música”, describe Javier Ajenjo a la criatura a la que han dado forma a lo largo del último cuarto de siglo, lo que les ha permitido convertirlo en punto de encuentro de distintos estilos y de música de distintas épocas.

La edición de 2022, reconoce el coordinador de Sonorama, llega “con mucha expectación después de dos años muy complicados” en los que se ha trabajado en distintos formatos que permitieran mantener vivo el espíritu de Sonorama y que dio sus frutos en el ciclo Viva la Vida, que en 2020 ofertó conciertos independientes en formato acústico, y en 2021 en un festival ”en el que se demostró que la cultura es segura y que bailar sentados también es bailar”.

”Estos dos años han sido tremendamente importantes. Han sido un desastre económico porque este año hemos empezado con menos 500.000 euros. Empezar este año con ese déficit nos lastra, pero al final hay 8.000 personas que se quedaron su entrada y nos ha permitido financiar algunos gastos. Luego, tener el mejor público del mundo permite batir récords”, asegura.

Respecto a la propuesta de este año, indica Ajenjo, ”es el mejor cartel de la historia porque queríamos que fuera algo especial”. Entre sus atractivos, un día más de conciertos y la inclusión en el recinto festivalero de un escenario más dedicado a la música urbana y en el que se darán cita los mejores artistas de este estilo en la actualidad.

”Nosotros envejecemos, pero nuestro festival no. El 70% del público de Sonorama tiene menos de 30 años y eso es algo tremendamente importante. Nos está diciendo que tenemos que escuchar a la gente que viene, traer músicas urbanas y nuevos estilos”, subraya.

A tres días de que arranque el festival, aún permanecen muchas cosas ocultas. Como los participantes en el concierto 25 Aniversario que será protagonista la noche del sábado.

”Será algo muy grande. No estarán todos los que hubiéramos querido, porque se ha reactivado todo y la gente tiene otras citas, conciertos en otros lugares. Pero cuando se vea habrá gente que se preguntará por qué no se ha anunciado como cabeza de cartel”.

La recuperación de los conciertos en la plaza del Trigo es uno de los momentos más esperados. Como suele ser habitual, tampoco en esta ocasión Ajenjo ha querido desvelar quiénes serán sus protagonistas, aunque sí que ha adelantado que entre ellos estará Ginebras.

En este caso, explica, se ha dado una vuelta a la convocatoria, cuyo aforo estará limitado a 6.000 personas, y se ha mejorado la coordinación con el Ayuntamiento para intentar reducir todo lo posible las molestias que pudieran generarse.

”Había que darle una vuelta. Había mucha gente que venía a estos conciertos y no se compraban el abono. Y había que hacerles entender que si no hay conciertos en el Picón no podrá haberlos arriba. Al final todo esto hay que saber hacerlo. No podemos regalar cultura, tenemos que cambiar unos preceptos en torno a la cultura que lastran bastante”, explica.

Además de los escenarios principales y la Plaza del Trigo, Sonorama seguirá dando cabida a la comedia, a Sonorama Baby, con el que se quiere dar participación a los más pequeños e ir creando cantera sonorámica para el futuro, a la iniciativa ’Trae a tu abuelo a Sonorama’ que invita a público de distintas generaciones a disfrutar juntos de los conciertos.

Y este año, además, habrá una Pool Party abierta a todos los arandinos en la que poder refrescarse con atracciones acuáticas con circuitos cerrados, para evitar derrochar agua en momentos de carestía.

Javier Ajenjo lo tiene muy claro. ”No se concibe Sonorama fuera de Aranda de Duero. Es una frase poco mercantil porque recibimos llamadas de muchos sitios, pero no podríamos irnos de aquí”, subraya.

Sí que reconoce que la organización del festival ha calado en otros puntos de la geografía española, como Ibiza, donde el año pasado se celebró un festival similar que se repetirá este año. ”Se ha creado Sonorama Ibiza que es como unas vacaciones de Sonorama. Al final Sonorama es un generador de oportunidades”.

En este sentido, la cara visible del festival advierte que, de lo que mucha gente no se da cuenta es de que ”en Sonorama se generan más de 1.300 puestos de trabajo, porque los artistas cotizan, pagan impuestos y cobran, y la seguridad, y los 400 camareros. Por todo ello, no se podría celebrar fuera”.

Con un presupuesto de más de cinco millones de euros y una repercusión económica del doble, Ajenjo reconoce que el festival sí que ha vivido en una continua crisis.

Sin embargo, se muestra especialmente orgulloso de no haber dependido nunca de las ayudas públicas. ”Con un presupuesto de cinco millones de euros, una repercusión económica del doble y las ayudas institucionales sean apenas el 3% me parece tremendamente positivo. Primero porque no tienes dependencia de las instituciones y lo que tienes es una independencia real”, recalca, señalando que las ayudas que de verdad les gustaría recibir son las de infraestructuras.

“Somos independientes en este ámbito, no en la música que escuchamos”, afirma.

Pioneros en muchos ámbitos, en su preocupación por la sostenibilidad, en la apuesta por la inclusión y la diversidad, en crear espacios para la comedia o en iniciativas como ’Sonorama también se escribe’ que traerá el 16 de agosto a Manuel Vilas a Aranda de Duero, Ajenjo se muestra seguro de que aún quedan muchos nuevos campos por explorar.

“Somos muy copiones. No hay nada mejor que te reconozcan una buena idea. ¿Qué nos queda por copiar? Muchas cosas y por desarrollar, muchísimas más”, advierte.

Javier Ajenjo informa de que en sus 25 años de historia han pasado por Sonorama un total de 1.232 artistas y el que más veces ha repetido presencia en la capital ribereña ha sido Sidonie, en ocho ocasiones.

”Espinitas hay muchas. De las decepciones también se aprende. Lo que sí que tengo claro es que jamás perderemos el norte a la hora de contratar. Hay cosas que nunca podrán estar aquí porque, con normalidad, nosotros somos un equipo de 2B que juega Champions”, concluye.