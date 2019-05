AJE y Diputación formarán a empresarios del medio rural

Sodebur y la Asociación de Jóvenes Empresarios han firmado un convenio para ayudar a los jóvenes de la provincia de Burgos a emprender en el medio rural.

Forma parte del acuerdo que mantienen ambas instituciones desde hace años, en los que se está trabajando en varias líneas, según apunta César Rico, cómo es la financiación "a través de los microcréditos que comenzaron ya en el año 2013. Estamos alcanzando una cifra de 1.125.000 euros, más los 85 prestamos que llevamos desde esa fecha y las ayudas a la contratación que en el año 2018 supusieron que con la aportación de la Diputación 59 personas pudieron ser contratadas en empresas rurales.

Este convenio se centrará, dice Rico, en potenciar el ámbito formativo de los jóvenes empresarios para que obtengan mejores resultados de su trabajo en el medio rural. Para ello, la institución provincial destinará 8.000 euros con los que Aje organizará 6 talleres formativos en las 6 comarcas de Burgos, en los que se abordarán elementos clave como ventas, fiscalidad, hablar en público y promoción online. Pero lo más importante, como señala Sara Barriuso, la presidenta de Aje, es que los talleres los impartirán los propios empresarios. "No lo va a dar gente que no sabe, si no que la formación es impartida por empresarios, con lo que te va a hablar alguien que ha tenido que ir a buscar clientes, te va a hablar alguien que se ha enfrentado a la primera contratación, te va a hablar alguien que sabe de lo que está hablando", apunta Barriuso.

Dentro del convenio se incluyen también los premios joven empresario, en los que este año, recalca Sara Barriuso, se ha batido un nuevo récord, con 29 candidaturas, más de la mitad de provincia y 12 candidaturas de municipios de población menor.