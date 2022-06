AECC pide no fumar en la Plaza de Santa María de la Catedral de Burgos

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Burgos pidió este martes "liberar de humo" la Plaza de Santa María de la catedral de Burgos. Se trata de una iniciativa que se enmarca dentro de la campaña de movilización social, lanzada por AECC en todo el país, a través de la cual buscan liberar espacios emblemáticos del humo del tabaco. Esta campaña recabará firmas de la ciudadanía que, posteriormente, se presentarán a los distintos ayuntamientos y que servirán también para reclamar la ampliación de la actual Ley Antitabaco y conseguir que, en el año 2030, en línea con la Unión Europea, haya la primera generación libre del humo del tabaco.

Según denunciaron hoy desde la Asociación, en la provincia de Burgos, la tasa de fumadores todavía se sitúa en el 21,33 por ciento en 2021, siendo la distribución por sexos del 25, 31 por ciento para los hombres y del 17,35 por ciento para las mujeres.

Desde la Junta Provincial de Burgos de la Asociación Española Contra el Cáncer apuestan por la "ayuda integral" al fumador mediante Terapias de Deshabituación Tabáquica combinadas (medico-psicológicas) de alta efectividad. Así señalan que en el 2021 ayudaron a más de 200 personas a dejar de fumar. En este 2022, han notado un incremento en las pacientes que acuden a la Asociación para dejar de fumar, alcanzando niveles previos a la pandemia.

Por ello, por medio de esta campaña, piden liberar del humo del tabaco la Plaza de Santa María de Burgos, espacio emblemático de la ciudad ya que es uno de los lugares más visitados por los turistas. Para esta acción, el Ayuntamiento de Burgos se mostró "receptivo" colaborando a declarar la Plaza de Santa María como Espacio Sin Humo con el objetivo de concienciar a la ciudadanía de la importancia para la salud pública.

Según informaron desde AECC, son 44 los espacios emblemáticos que podrían verse libres de humo de tabaco con el apoyo social. El Retiro en Madrid, la plaza de Zocodover en Toledo, las Lagunas de Ruidera en Ciudad Real, la calle Larios en Málaga, la plaza de Santa María en Jaén, la muralla de Ávila, las playas de Gijón, el parque de la Ciutadella en Barcelona, el Espolón de Logroño o los jardines del Alcázar en Segovia, son algunos ejemplos.

El presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer asegura que es necesario "desnormalizar" el consumo del tabaco. "Lo tenemos tan normalizado que incluso este producto cancerígeno es parte de la cesta de la compra del IPC. Modificar esta situación pasa, entre otras medidas, por ampliar los espacios libres de humo y que en terrazas, playas o piscinas nadie se vea obligado a respirar humo de tabaco. No podemos olvidar que el 72 por ciento de los menores de 12 años están expuestos al humo del tabaco, el 43 por ciento de ellos en espacios públicos, y respiran más de 70 sustancias cancerígenas”, aseguró.

El tabaco mata y su humo, también

Tal y como recuerdan desde la Asociación, el consumo de tabaco es la "primera causa" de muerte prevenible. Cada año, en el mundo, fallecen más de 8 millones de personas a causa del tabaco de las cuales 7 millones lo han hecho por consumo directo y alrededor de 1,5 millones no se habían encendido un cigarro. Solo en España, el tabaco mata cada año a más de 50.000 personas siendo el responsable del 30 por ciento de todos los casos de cáncer y de hasta 20 tipos distintos como el del pulmón, laringe, páncreas, vejiga, esófago o hígado.

"La población no percibe el riesgo de desarrollar cáncer cuando inhalas este humo tóxico. Sin embargo, está demostrado que este humo provoca cáncer ya que contiene más de 70 sustancias cancerígenas. Y no, el humo no se esfuma al aire libre", recuerdan. Desde AECC indican que en el cien por cien de los espacios públicos donde hay menores hay restos de humo de tabaco perjudiciales para la salud como, por ejemplo, en el 95 por ciento de las terrazas, en el 46 por ciento de los accesos a los centros escolares o en el 43 por ciento de los parques infantiles. "Una colilla apagada continúa desprendiendo un 14 por ciento de nicotina durante al menos 24 horas", apuntaron.

Los menores, indefensos frente al humo del tabaco

Asimismo, recordaron el peligro que supone para los menores de 12 años. El 72 por ciento están expuestos a este humo, de los cuales el 43 por ciento lo está en espacios públicos, ya que 9 de cada 10 fumadores fuma delante de ellos. Recuerdan además las consecuencias para la salud: multiplican el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón en la edad adulta, pero en el corto plazo tienen un 50 por ciento más otitis, un 30 por ciento más de infecciones respiratorias y un 20 por ciento más de crisis asmáticas. Ampliar los espacios libres de humo es proteger su derecho a no enfermar y desnormalizar el consumo de tabaco, la segunda sustancia tóxica más consumida entre los 14 y los 18 años.

La sede de la Asociación Española Contra el Cáncer en Burgos acogió esta tarde una sesión sobre 'Cuidados de la boca para el fumador', para participantes en los Grupos de Deshabituación Tabáquica del año 2022. Esta charla fue impartida por el doctor Alfredo Aragües, y se enmarca en el Convenio de colaboración entre el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la VIII Región y la Asociación Española contra el Cáncer con el objetivo de concienciar sobre la salud oral.

