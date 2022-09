La Administración General del Estado aúna fuerzas para evitar irregularidades y abusos durante la vendimia

El subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, ha presidido esta mañana una reunión con todos los responsables de la Administración General del Estado (AGE) a los que compete la situación y seguridad de los temporeros/as de la vendimia que próximamente tendrá lugar en nuestra provincia.

De la Fuente ha resaltado la necesidad de coordinación y empleo “tantos esfuerzos como sean necesarios” para evitar que se produzcan abusos o cualquier tipo de irregularidad.

Como en anteriores ejercicios, advierte de que “no hay excusa para no respetar los derechos de los trabajadores y trabajadoras, o para desentenderse de cómo pernoctan o en qué condiciones se encuentran los menores que forman parte de su familia”.

En este sentido, incide en que, en líneas generales, son precisamente colectivos vulnerables, por su procedencia, dificultad con el idioma o desconocimiento de las leyes, quienes suelen realizar estas labores, “precisamente por este contexto la vigilancia y contundencia, si se comete algún delito, deben ser claras”.

A pesar de lo conseguido en este tipo de reuniones en pasados ejercicios -como la coordinación entre los agentes intervinientes, la desaparición de las mafias o la concienciación del sector- son necesarias medidas como la verificación por parte del empresariado del origen y filiación de las personas; la puesta a punto de los servicios sociales de las administraciones territoriales; la organización empresarial de las empresas de servicios, y otras cuestiones como las bolsas de trabajo.

“No se puede esconder tras el escaparate de algunos de los vinos más reconocidos nacional e internacionalmente la miseria y el drama; cada una de las partes implicadas en este proceso debe asumir su responsabilidad y asegurarse de que se cumple la normativa. Si no fuera así, desde la Administración General del Estado no solo no se va a mirar hacia otro lado, sino que se actuará con absoluta contundencia”, avanza.

En el encuentro mantenido en la Subdelegación del Gobierno han participado, -además de agentes de Guardia Civil y Policía Nacional-, el vicesecretario general y el responsable de Extranjería de la Subdelegación, Ignacio Gutiérrez y Manuel Vivar; la directora provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de la Seguridad Social, Olga Hernando, y la jefa accidental de Inspección de Trabajo, Henar Rodríguez.