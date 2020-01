73-76. El San Pablo Burgos se queda a las puertas de la Copa del Rey

La victoria del San Pablo Burgos en casa del Monbus Obradoiro por 73-76 en la pista del Fontes do Sar de Santiago de Compostela fue insuficiente para jugar por primera vez en su historia la Copa del Rey. Dependían de otros resultados como la derrota de Bilbao y Valencia pero no se produjeron. El conjunto dirigido por Joan Peñarroya dominó un encuentro que se le pudo complicar en un errático último periodo, pero lograron conquistar la novena victoria de la temporada de Liga Endesa, liderados por un sensacional Thad McFadden, que convirtió hasta siete triples (25 puntos, 26 de valoración).

El cuadro castellano salió con garra a la cancha gallega. La defensa inteligente de los burgaleses y el pobre acierto desde el exterior de Monbus Obradoiro les aupaba como dominadores del duelo (3- 10). La renta que adquiría el equipo de Peñarroya aumentaba conforme avanzaba el periodo, hasta situarse en 11 puntos tras un triple de Thad McFadden (8-19). La aportación, primero de Augusto Lima y luego de Oliver Stevic, en la pintura fue importante en estos compases finales, en los que el San Pablo Burgos cerró el primer cuarto con una canasta de Bruno Fitipaldo (14-25).

Tardó en modificarse el electrónico en los primeros tres minutos del segundo periodo, pero fueron finalmente los burgaleses quienes lo lograron por medio de Vitor Benite. Los locales luchaban por acercarse con las acciones de Mike Daum (19-27) y más adelante con un pequeño parcial de Kravic y Czerapowicz (28-36), pero los visitantes se agarraban a Thad McFadden y a Ferran Bassas para abrir su máxima hasta los 15 puntos (28-43). Los castellanos enfilaron el túnel de vestuarios con 14 puntos de renta (31-45).

Volvía a mostrarse tímido el luminoso en la reanudación del partido. Después de dos minutos sin anotar, Kravic ponía el primer punto nuevo en el marcador (32-45). Los de Santiago de Compostela ganaban confianza y ajustaban diferencias (42-49), lo que llevó al tiempo muerto visitante. En el regreso, Benite otorgaba un parcial de 0-6 para que los de Peñarroya tomaran aire (42-55). Magee y Kravic se encargaban de bajar la renta hasta la barrera de diez puntos. La gran aportación de Bassas y de McFadden dejaba al conjunto burgalés con una cómoda ventaja (47-60).

Tokoto y McFadden ponían 18 puntos de máxima (47-65), pero con el paso de las jugadas, Monbus Obradoiro se iba colando en el partido. Los puntos de Brodziansky y de Daum se conjugaban con las pérdidas de los visitantes para dejar la distancia en siete puntos (62-69). Vitor Benite templaba los nervios y convertía una canasta, pero Brodziansky aprovechaba sus opciones para recortar diferencias (67-71). Un triple de Clark establecía siete puntos de renta (67-74), pero los ataques erráticos se sucedían, con un cuadro castellano que no lograba convertir sus oportunidades. Los burgaleses le concedían un 3+1 a Magee que no marraba (71-74) y encaminaban un deficiente final de choque, con un 2+1 para Daun, que no anotaba el adicional (73-74). Los de Moncho Fernández cometían falta sobre McFadden, que hacía efectivos sus dos tiros libres (73-76). Los gallegos tuvieron bola para igualar por medio de Brodziansky, pero la perdían. La conclusión del duelo llegó, esta vez sí, con victoria del San Pablo Burgos.

El próximo partido de Liga Endesa para el San Pablo Burgos se disputará frente al Club Joventut Badalona el sábado 18 de enero, a las 20:30 horas, en el Coliseum