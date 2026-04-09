Más de 300 menores en Burgos necesitan ayuda por el uso de pantallas: "Hay niños de 9 años que ya requieren apoyo"

El acceso a las pantallas a edades cada vez más tempranas se ha convertido en una preocupación creciente en Burgos. La situación ha llegado a un punto en el que niños y adolescentes requieren ayuda profesional por un uso problemático de Internet, redes sociales, videojuegos e incluso apuestas online. La Fundación Candeal Proyecto Hombre en Burgos, dirigida por Marta González, es una de las entidades que trabaja directamente con estos jóvenes, cuya edad de perfil desciende año tras año.

Marta González explica que, si bien hay un aspecto positivo en que las familias pidan ayuda antes, demostrando una mayor conciencia sobre el problema, la cara negativa es la enorme accesibilidad a la tecnología. Según González, los jóvenes acceden a móviles y videojuegos "cuando todavía no han desarrollado esos factores de protección", como una actitud crítica o la madurez necesaria para hacer un buen uso, lo que deriva en numerosos problemas.

COPE Niños con pantallas y jugando a videojuegos

Perfil y principales adicciones

Los datos del último año en Proyecto Hombre Burgos reflejan esta realidad. Las demandas de ayuda por el uso de pantallas en menores de 21 años supusieron un 31% del total, una cifra muy cercana al 35% de las consultas por problemas de comportamiento. El perfil de edad para estas adicciones sin sustancia se sitúa en los 14 años, aunque se ha detectado el uso de móviles en niños de tan solo 9 o 10 años, especialmente tras la pandemia.

Existen, además, diferencias de género en los patrones de uso. "En chicos sí que vemos más, pues, uso del móvil, YouTube, incluso juegos, los juegos online, y en chicas más el tema de redes sociales, TikTok, Instagram", detalla Marta González. Esto también implica distintos riesgos asociados, como el sexting o el grooming, que son más prevalentes en el entorno de las redes sociales utilizadas mayoritariamente por las chicas.

En chicos sí que vemos más el tema de juegos y YouTube, y en chicas más redes sociales" Marta González Presidenta de la Fundación Candeal de Proyecto Hombre en Burgos

Los peligros del aislamiento

Más allá de los peligros específicos de cada plataforma, González subraya que uno de los mayores perjuicios es el aislamiento social. La adicción a las pantallas provoca que los jóvenes "dejen de hacer otras actividades", lo que resulta en una "falta de entrenamiento en socialización". Esta carencia afecta su capacidad para relacionarse, afrontar conflictos con amigos o gestionar las primeras relaciones sentimentales.

Para la directora de Proyecto Hombre, el principal riesgo es que los jóvenes se salten etapas fundamentales de su desarrollo personal. Según sus palabras, este fenómeno supone "el saltarse las etapas un poco del ciclo vital individual de las personas".

Más de 3.400 personas atendidas en Burgos

Para abordar esta problemática, la organización ha lanzado proyectos específicos como 'A un clic', un programa para la prevención del consumo de pornografía en la población infantojuvenil. La magnitud del trabajo de la fundación en Burgos es notable: solo en el último año, el equipo de Proyecto Joven ha trabajado con 3.414 personas en total.

Desglosando las cifras, han ofrecido tratamiento individualizado a 328 chicos y chicas menores de 21 años, han implicado a 409 familiares en los procesos y han alcanzado a 2.677 personas a través de sus actividades de prevención universal en centros educativos y otros entornos.