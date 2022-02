13F- Igea, convencido de formar grupo parlamentario propio al estimar conseguir más de cinco procuradores

El candidato de Ciudadanos (Cs) a la Presidencia de la Junta, Francisco Igea, se mostró hoy convencido de que la formación liberal conseguirá poder formar grupo parlamentario propio en las Cortes de Castilla y León al estimar conseguir más de cinco procuradores en las elecciones autonómicas del próximo domingo, 13 de febrero.

Así lo aseguró hoy en la plaza Mayor de Burgos, donde acudió acompañado por el cabeza de lista por esta provincia, José Ignacio Delgado, tras visitar la planta de la empresa Hiperbaric en el polígono industrial de Villalonquéjar. Si bien, Igea emplazó a “ver qué dicen los ciudadanos” en las urnas, a quienes animó a que “hagan lo correcto” y que “acudan a votar”.

“Nuestras expectativas es tener un grupo parlamentario suficientemente amplio para poder decidir el futuro de la Comunidad”, dijo, y agregó que “la Comunidad tiene muy claro una cosa: que vamos a necesitar acuerdo, no trinchera”, algo que consideró que “es lo que nos está haciendo crecer”. “La Comunidad quiere de verdad que el lunes haya una posibilidad de tener un Gobierno sensato”, advirtió.

El líder de la formación liberal subrayó que el lunes, 14 de febrero, “se leerá” lo que han dicho los ciudadanos en las urnas, al tiempo que reiteró su convencimiento de que Cs tendrá grupo parlamentario propio en las Cortes regionales, así como que la formación liberal “va a ser decisiva para el futuro de la Comunidad”.

En cuanto a los futuros posibles pactos, Igea recordó que “ya me han oído decir lo que Cs va a hacer” y declaró: “Vamos a sentarnos en esta Comunidad con nuestro programa, con nuestras propuestas de transparencia, de regeneración, de reforma de la Sanidad, de la atención primaria y hablaremos con todos los que no están en los extremos”.

En este sentido, aseveró que Cs “no hablará y no hará presidente a quien ha llevado a esta Comunidad a estas elecciones con la mentira” en alusión al presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco. “Lo dije el primer día, el segundo, el tercero, en el primer debate, en el segundo debate, lo digo hoy, lo digo el lunes: No haremos presidente a quien ha puesto en riesgo el interés de los ciudadanos de esta Comunidad desde la mentira; no sucederá”, exclamó.

“Esta manera de hacer política se ha acabado en esta comunidad”, apostilló, al tiempo que auguró que el lunes, día después de los comicios autonómicos, “es muy probable que alguno ya no sea el líder del Partido Popular en la Comunidad”. “Es bastante posible”, reiteró el candidato de la formación naranja.