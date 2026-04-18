1 de cada 5 personas en Burgos se encuentra en riesgo de pobreza tras pagar el alquiler: Cáritas desvela los datos de su informe FOESSA

Cáritas Burgos y la Fundación Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada (FOESSA) han presentado este jueves en Burgos las conclusiones del IX Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en Castilla y León. El estudio revela un proceso profundo de fragmentación social en la región, donde la exclusión social afecta ya a 352.000 personas, un 14,9% de la población. Aunque la cifra es inferior a la media nacional (19,3%), la evolución es negativa, con un crecimiento de un punto porcentual desde 2018, impulsado por la crisis de la vivienda y la precariedad laboral.

La vivienda, un agujero negro para las familias

Uno de los principales motores de la exclusión es la vivienda. Según ha explicado Raúl Flores Martos, coordinador del informe, el incremento de los precios provoca que la población sienta "miedo, asfixia, estrés para poder afrontar esa vivienda". En la provincia de Burgos, esta situación es crítica para más de 65.000 personas que, una vez pagados los gastos de su casa, caen en una situación de pobreza severa y se quedan "sin apenas dinero para el resto del mes".

La población no sienta la vivienda como un espacio de hogar, de seguridad, de tranquilidad y desarrollo, sino que sienta miedo, asfixia, estrés para poder afrontar esa vivienda" Raúl Flores Coordinador del equipo de estudios de Cáritas Española

Flores Martos ha advertido que el problema de la vivienda ya no afecta solo a las personas más pobres, sino que "ha ido creciendo y está afectando a más plantas de la sociedad". En Castilla y León, entre un 12% y un 14% de la población sufre dificultades con la vivienda, no solo por los pagos, sino por vivir en condiciones de inseguridad o inadecuadas. Además, crece el fenómeno del "realquiler", por el que familias que no pueden pagar un piso se ven obligadas a alquilar una habitación. "Desde Cáritas acompañamos a muchas familias en las que dos adultos y dos hijos están viviendo en una misma habitación", ha señalado.





Tener trabajo ya no es suficiente

El informe también constata que "el empleo ha perdido la capacidad de integración económica y social que tenía hace unos años", en palabras de Flores Martos. De hecho, ha revelado que "aproximadamente la mitad de las familias que acompañamos desde Cáritas son familias en las que alguien está trabajando". El problema reside en la inestabilidad laboral grave, que afecta a un 6% de la población en Castilla y León, con contratos intermitentes que no cubren los gastos de todo el año.

A esta situación se suma la parcialidad indeseada, con jornadas de pocas horas que impiden a muchas familias "conseguir los recursos económicos suficientes para llegar a final de mes". Por su parte, el delegado de Cáritas Burgos, Mario Vivanco, ha subrayado que estas personas no están fuera de la sociedad. "Al contrario, forman parte de la misma sociedad en la que todos vivimos. Su situación, más bien, pone de manifiesto las fracturas, tensiones e inconsistencias de nuestro propio modelo social", ha afirmado.

No hablamos de personas que estén fuera de la sociedad, como si no formaran parte de ella" Mario Vivanco Delegado de Cáritas Burgos

Una fractura social con múltiples dimensiones

El empeoramiento del acceso a la vivienda no es el único factor. El informe de FOESSA señala también un deterioro de los lazos sociales y un aumento de la soledad y el aislamiento social. A esto se añaden las dificultades en el acceso a la salud: en la provincia de Burgos, 40.000 personas se han visto obligadas a "renunciar a seguir tratamientos médicos, comprar medicamentos, prótesis o seguir una dieta por motivos económicos".

Ante esta realidad, Cáritas despliega una atención integral que va más allá de la ayuda económica. La organización acompaña a las familias para mejorar su empleabilidad y sus condiciones laborales, pero también atiende los problemas de relaciones sociales y de bienestar psicológico. Como ha concluido Raúl Flores Martos, las dificultades de estas familias "necesitan algo más que una mera ayuda económica, que es importante, pero no suficiente".