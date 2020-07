VÍDEO: Una espectacular ventisca casi se lleva por delante a los ciclistas de la Vuelta a Burgos

La tercera etapa de la Vuelta Ciclista a Burgos tuvo dos vendavales este jueves. Uno llamado Remco Evenepoel, corredor del Deceuninck-Quick Step, que se ha convertido en nuevo líder de la prueba tras dar una nueva exhibición en el ascenso al Picón Blanco en la etapa reina de la ronda burgalesa. Y el otro fue el fuerte viento que desató justo al final de la misma, que puso en más de un aprieto a los ciclistas.

Ya en la entrega de premios en el podium comenzaba a arreciar el aire y nada más concluir los reconocimientos el viento se volvió más portentoso. La meta en Picón Blanco tiene un espacio muy limitado, que impide a los camiones de los equipos acceder, lo que obliga a los ciclistas a retroceder en el recorrido. Fue en este momento cuando el vendaval se mostró con mayor virulencia, provocando imágenes sorprendentes.

Los ciclistas no se tenían en pie sobre la bicicleta y necesitaron de la ayuda de los voluntarios para no volcar. Algunos corredores como Marc Soler no tuvieron más remedio que echarse la bicicleta al hombro, vista la imposibilidad de hacerlo sobre dos ruedas.

El belga Remco Evenepoel, del Deceunink-Quick Step, ganador de la tercera etapa y nuevo líder de la Vuelta Ciclista a Burgos, ha asegurado este jueves que "ha sido un riesgo" el ataque para llevarse la victoria, pero que al final ha podido ganar.

Evenepoel ha señalado que "el primer objetivo era no perder tiempo", pero desde el equipo le han animado a intentarlo porque "otros estaban sufriendo más", por lo que, aunque estaba "al límite" lo ha intentado, porque "si no lo intentas, no ganas".

El joven belga ha afirmado que "ha sido duro, especialmente la parte final con el viento", aunque ha seguido "empujando y la ventaja fue aumentando".

El corredor de Flandes ha añadido que la victoria ha sido "gracias a su equipo" e intentarán mantener "el liderato hasta el final".

"Mañana es final al sprint, pero el día siguiente acaba en alto" apostillaba Evenepoel el jueves, que se tomará la etapa de este viernes con más tranquilidad, pero sabiendo que aún no tiene la Vuelta asegurada.