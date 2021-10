El VAR falló al anular un gol del Burgos CF contra el Huesca

El Burgos CF debió sacar mayor botín de su último encuentro ante el Huesca. Fuentes arbitrales consultadas por COPE Burgos han confirmado que el VAR falló el pasado domingo al anular un gol de Pablo Valcarce por presunto fuera de juego de Guillermo.

Corría el minuto 52 cuando el conjunto blanquinegro, que iba empate a uno ante los blaugranas, sacaba de banda en terreno rival. Mumo, que cuajó un gran partido, disparó al larguero y puso en pie a la afición. El rebote siguió en posesión de los burgaleses al capturarlo Raúl Navarro, que entregó para Pablo Valcarce dentro del área, que con pierna derecha disparó a portería y tocó en el jugador visitante Ignasi Miquel, lo que impidió al guardameta Andrés Fernández capturar la pelota.

Cuando ya los jugadores y todo el estadio celebraba el tanto de la remontada, el colegiado Luis Mario Milla Alvéndiz señaló que el VAR tenía que revisar la jugada.

Durante más de 2 minutos el partido estuvo parado mientras el árbitro Saúl Aís Reig revisaba una y otra vez desde la Sala VAR la jugada.

En una primera toma daba la impresión de que Guillermo tocaba el balón pero una vez revisadas varias tomas se aprecia perfectamente que el jugador blanquinegro no juega el balón en ningún momento.

En nuestro podcast La Pizarra 1x05 ya explicábamos el pasado lunes, con el reglamento en la mano, que el gol debió ser válido.

El Burgos CF no va a reclamar esa jugada, algo que lógicamente sí hubieran hecho si se hubiera dado otro resultado que no fuera esa gran victoria, aunque toman nota de lo sucedido para futuras ocasiones y esperan que los árbitros tengan en cuenta lo sucedido para que no les perjudiquen en un futuro.

No es el primer fallo del VAR en el fútbol profesional pero sí el primero que afecta al Burgos CF, que debió ganar 4-1 al Huesca y dejó a la afición con la miel en los labios de celebrar ese gol tan importante en un momento trascendental del partido.

POR QUÉ EL GOL ESTÁ MAL ANULADO

El reglamento de juego IFAB señala en el capítulo 11 que el fuera de juego únicamente se sancionará en el momento en que el balón toca o es jugado por un compañero de equipo si llega a participar en el juego de forma activa de una de las siguientes maneras:

interfiriendo en el juego, al jugar o tocar un balón pasado o tocado por un compañero;

interfiriendo en el juego de un adversario de una de las siguientes maneras:

impidiendo que juegue o pueda jugar el balón, al obstruir claramente el campo visual del adversario; disputándole el balón; intentando jugar claramente un balón cercano mediante una acción que tenga un impacto en un adversario; realizar una acción que afecte claramente a la posibilidad de un adversario de jugar el balón;



En el caso de la jugada de Pablo Valcarce no se produce ninguna de las anteriormente mencionadas. Guillermo no interfiere en el juego ya que no toca la pelota. Tampoco gana ventaja de su posición ya que el balón que rebota del larguero no le llega a él.

Y, finalmente, no interfiere en un adversario ya que no obstruye claramente el campo visual del portero, puesto que es el jugador del Huesca quien molesta al guardameta y al chocar en él balón impide que pueda ver que el balón se dirige a portería. Guillermo no está pegado al defensor y, de hecho, se separa para no tocar la pelota.





EL PRÓXIMO RIVAL DEL BURGOS SÍ RECLAMA AL VAR

El presidente del CD Tenerife, Miguel Concepción, ha informado de que el club pedirá “explicaciones por los procedimientos” oportunos sobre la decisión tomada por el VAR el pasado sábado en Leganés, puesto que no entienden los motivos por los que no se anuló el tanto del cuadro pepinero por fuera de juego.



“Vemos este asunto con un alto grado de preocupación, porque se supone que es un instrumento para corregir errores”, ha señalado el dirigente blanquiazul en COPE Tenerife.



Miguel Concepción ha afirmado que con las líneas que lanzó el VAR se ve “claramente” que había fuera de juego en la acción que supuso el empate del CD Leganés, aunque finalmente los canarios consiguieron llevarse la victoria.



En esta línea, el presidente del CD Tenerife incluso ha llegado a pensar que hubo un fallo de comunicación entre el árbitro y el VAR, que provocó que el colegiado entendiese que no había fuera de juego cuando en realidad le estaban diciendo lo contrario. “Algo tendremos que hacer”, ha manifestado.



El presidente ha relatado que abordarán este asunto en la próxima reunión del consejo de administración, así como los responsables de las diferentes áreas de la entidad, para definir qué medidas toman.

Ante estas declaraciones, el CTA dará una explicación al CD Tenerife. Lo hará a través de Velasco Carballo en los próximos días.