El Universidad de Burgos TPF debuta este fin de semana en Europa como anfitrión

Intenso fin de semana de tenis de mesa, se vivirá en el Centro Cívico Río Vena, ya que Burgos ha sido elegida por la ETTU (European Table Tennis Union) como sede del grupo A en esta 2ª ronda de la Europe Cup 19/20 (segunda competición europea tras la Champions League). A esta segunda fase han llegado un total de 18 equipos, habiéndose formado cuatro grupos (A, B, C y D), dos de ellos con cinco conjuntos y dos con cuatro. Accederán a la siguiente ronda, que ya será a doble encuentro, los dos primeros clasificados de cada grupo.

El Universidad de Burgos - TPF ha quedado encuadrado en el grupo A, el cual encabeza con un ranking de sus jugadores de 1498 puntos, en segunda posición están los ucranianos del Fortune Kiev con 1226 puntos, a continuación los luxemburgueses de Saint Huber Bridel con 180, y cierran este grupo A, el conjunto rumano de Odorheiu Secuiesc y el otro ucraniano OMIS Kharkow, que participa por primera vez en Europa. El hecho que estos dos equipos no tienen puntuación, no quiere decir que no sean peligrosos ya que sus jugadores no han competido a nivel continental, pero si tienen, sobre todo los rumanos, un equipo de buen potencial.

En el Centro Cívico se instalarán dos mesas de juego, donde de forma simultánea se disputarán dos encuentros, los horarios establecidos para las cinco jornadas en las que los equipos competirán por esas dos plazas en juego son los siguientes: J1 - sabado 10.00 horas; J2 - sábado 14.00 horas; J3 - sábado 19.00 horas: J4 - domingo 10.00 horas; J5 - domingo 14.00 horas. El debut del Universidad de Burgos - TPF será a las 14.00 horas del sábado, midiéndose al equipo rumano , ya que en el primer turno de la mañana será su jornada de descanso.

Oportunidad de oro para el equipo dirigido por Fran Berzosa y formado por su tridente de gala: Alexandru Cazacu, Carlos Caballero y Jorge Ausín, siendo los burgaleses Miguel Nuñez y Daniel Berzosa quienes completen la plantilla, y decimos de oro, pues por primera vez en la historia del club, se podría lograr el acceso a las rondas eliminatorias de esta competición continental de clubes, ya que el potencial del club burgalés le hace candidato a poder continuar en la competición.