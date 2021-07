El UBU Bajo Cero, preparado para dar el salto a la Rugby Europe Super Cup

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha recibido esta mañana a los representantes de los tres principales clubes de rugby de la comunidad, que se han unido para participar en la nueva competición Rugby Europe Super Cup, que comenzará el próximo septiembre.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha mostrado su "satisfacción" por el combinado que, bajo el nombre Castilla y León Iberians, han formado los equipos VRAC Quesos Entrepinares, SilverStorm El Salvador y Universidad de Burgos Bajo Cero, para participar en esta nueva competición europea.

El recién creado equipo, que contará con un cuerpo técnico, médico y patrocinadores independientes de los clubes, se enfrentará a The Brussels Devils (Bélgica), The Delta (Países Bajos) y The Lusitanos (Portugal) en la primera fase de grupos, que comenzará el 18-19 de septiembre.

Se disputarán tres partidos de ida y otros tres de vuelta, que acogerán los campos de rugby de Pepe Rojo de Valladolid, ya que son las instalaciones aprobadas por Rugby Europe para la celebración de la competición.

Esta franquicia independiente deberá estar formada por 35 jugadores, 25 de los cuales deben ser nacionales y, de estos, diez han de pertenecer a la categoría sub-23, lo cual contribuirá al crecimiento de los tres clubes de la comunidad.

En la primera temporada de la Rugby Europe Cup habrá ocho equipos, repartidos en Este -al que pertenece Castilla y León- y Oeste, en el que jugarán dos equipos de Rusia (Enisey-STM y Lokomotiv Penza), uno de Israel (The Tel-Aviv Heat) y otro de Georgia (The Black Lion).

En la fase de grupos se clasificarán para semifinales los dos mejores equipos de cada conferencia, que jugarán en abril de 2022 en el campo de los mejores situados de cada grupo, mientras que la final tendrá lugar en mayo, en el campo del equipo mejor clasificado en esa primera fase grupal.