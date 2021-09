Tabak, entrenador del San Pablo Burgos: "Perdimos por cansancio y unas malas decisiones al final"

Zan Tabak, entrenador croata del Hereda San Pablo Burgos, afirmó que la derrota de su equipo había sido consecuencia "del cansancio y de unas malas decisiones en los últimos minutos".



"Es el primer partido que juego contra el Real Madrid en Madrid y cumplimos todos los deberes que nos habíamos impuesto. A nivel físico nos hemos quedado sin fuerzas. Al final entre nuestro cansancio y unas decisiones malas perdimos el partido", dijo Tabak.



"No podemos estar contentos porque hemos perdido, aunque si podemos repetir este perfil competitivo va a ser muy bueno para nosotros", añadió el técnico.



El entrenador del HSP Burgos no quiso centrarse sólo en Sergio Llull como revulsivo de la victoria madridista.



"El Madrid es un equipo completo, Sergi está en un momento dulce, como en la Supercopa, pero el Madrid es un equipo de Euroliga y una de las tres-cuatro mejores plantillas de Europa. La clave para competir con ellos es igualar el físico, si no puedes te pasan por encima", aseguró.



La llegada de Alex Renfroe es importante para el equipo castellano.



"Para nosotros no tener a Alex Renfroe, nuestro base titular, es un problema importante que estamos intentando resolver. Creo que es cuestión de días que pueda incorporarse", finalizó Zan Tabak.





Laso: "Nos ha faltado frescura en el tiro"







Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, apuntó a la falta de "frescura en el tiro" como una de las causas de los muchos problemas que encontró su equipo para vencer al HSP Burgos en la primera jornada de Liga.



"Ha sido un partido claramente defensivo, los dos equipos hemos hecho un gran trabajo. Ellos nos han castigado en muchas acciones de carrera. A nosotros nos ha faltado frescura en los tiros liberados, pero el trabajo del equipo ha sido importante para conseguir la victoria. El Burgos ha competido a un gran nivel", dijo Laso.

El trabajo de Vincent Poirier y Walter Tavares bajo los aros brilló especialmente.



"En partidos como el de hoy la importancia de Poirier y Tavares es fundamental, los dos han estado muy bien, los dos vienen de situaciones diferentes, pero los dos están a un buen nivel y deben ir mejorando situaciones. Vicent está muy bien desde el primer entrenamiento", observó.



En la primera jornada, como es lógico, se vio que queda mucho trabajo por delante.



"Es así. Intentamos siempre jugar nuestro mejor baloncesto, pero hay nuevos, tenemos cuatro bajas importantes con Alberto Abalde y Rudy Fernández y Trey Thompkins y Anthony Randolph. No estoy súper contento del partido, pero hemos visto cosas buenas y, claro, nos queda mucho trabajo por hacer", afirmó.



Sobe la adaptación de los nuevos, señaló: "Nigel Williams-Goss es su primer año en la Liga y le va a costar, pero está mejorando. Me gustaría que tuviera un día de más anotación para que se sintiera bien. Thomas (Heurtel) ha tenido un verano muy complicado, con la lesión y los Juegos, y le falta ritmo. Pero sé que va a ayudar".



"Gerschon (Yabusele) es una sorpresa grata para todos y Adam (Hanga) conoce la Liga y el estilo del equipo creo que le va a venir bien", añadió.



Laso quiso ser "positivo" y adelantó que si no hay nada raro "tanto Alberto Abalde como Rudy Fernández podrían jugar la próxima semana".



Respecto a jugar con público en la grada, comentó que es "un extra" y deseó "poder ofrecer buenos momentos de baloncesto a los aficionados".