Saúl Berjón, jugador del Burgos CF: "El Oviedo es mi equipo pero le quiero ganar"

El ovetense Saúl Berjón se enfrenta este jueves (21:00h, estadio Carlos Tartiere) a un partido muy especial para él. Viaja con el Burgos CF para medirse a su exequipo, el Real Oviedo, con el objetivo de sumar la primera victoria a domicilio.

El blanquinegro destaca que está "muy contento de estar aquí y sabiendo que llega un partido muy importante, muy especial para mí, evidentemente, pero vamos a intentar hacer un buen partido, traer los tres puntos para Burgos, que nos hace falta y sabiendo que tenemos delante un rival muy complicado".





Berjón reconoce que el Real Oviedo "es mi equipo, aunque juegue contra él, que evidentemente le quiero ganar porque yo ahora mismo estoy en el Burgos y quiero que gane el Burgos, a todos, y también al Oviedo, pero es un partido especial ante la que fue mi afición, donde siempre me trataron muy bien y espero que por esta semana no le salga bien a ellos y que seamos nosotros los que nos llevemos los tres puntos y luego a partir de ahí desearles lo mejor".

Para un jugador de su trayectoria en el fútbol profesional, el nivel de la categoría no le pilla por sorpresa y da consejos a sus compañeros. "Somos un recién ascendido, sabemos que va a ser muy complicado y que vamos a sufrir. Creo que el equipo está haciendo todo lo que puede, es verdad que empatamos algún partido que quizá se nos escapó como el día del Amorebieta, que merecimos un poco más, pero es que esta categoría y todos los rivales que hay son buenos, todos luchan por un objetivo muy grande y somos conscientes de que ya tenemos 10 puntos. El objetivo es 50, llegar lo antes posible y en ello estamos peleando", apunta. "Soy el más veterano del equipo, todos vamos aprendiendo día a día pero sobre todo lo que hay que hacer es decir a la gente que disfrute", añade.

Respecto al Oviedo, el extremo zurdo cree que tiene "un gran equipo", aunque son ahora mismo rivales directos en la clasificación. "Los pequeños detalles a veces sí que es verdad que te marcan resultados. Ellos llevan muchos partidos empatando pero tienen grandísimos jugadores. Tú analizas la plantilla de ellos, yo la verdad que tengo la suerte de tener muchos amigos allí, y son muy buenos jugadores. La verdad que es una afición exigente pero es normal, quieren estar arriba y para estar hay que ganar", recalca.

Será un día también especial para la familia de Saúl Berjón, que este domingo tendrá el corazón dividido. "Son del Oviedo pero antes es mi familia y la familia siempre es lo primero. Evidentemente, no le desean el mal al Oviedo nunca pero pues oye su preferencia ahora es el Burgos".

No será un partido fácil, más si cabe para un Burgos que todavía no sabe lo que es vencer lejos de El Plantío. Berjón dice que es "difícil" encontrar explicación. "Creo que muchos partidos estamos bien pero luego al final no terminamos consiguiendo nada. De cara a puerta nos está costando, llevamos muy pocos goles a favor y creo que el encajar poco nos está manteniendo. Yo creo que eso son dinámicas y creo que es importante, sobre todo para los delanteros, que puedan marcar y sentirse realizados" concluye.

El partido entre el Real Oviedo y el Burgos CF se podrá escuchar este jueves en directo en el Tiempo de Juego de COPE Burgos desde las 20:30 horas en el 837 de onda media, cope.es/burgos, la app de COPE y en Facebook Live.