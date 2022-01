El San Pablo Burgos prescinde de Dejan Kravic

El Hereda San Pablo Burgos ha informado este viernes, a través de un comunicado, de que ha llegado a un acuerdo con el jugador Dejan Kravic para la finalización de la vinculación que los mantenía unidos hasta el final de la presente temporada.



El pívot serbio-canadiense cierra de esta forma su etapa en el cuadro castellano, al que se incorporó en el mes de julio de 2020, y donde ha defendido la camiseta burgalesa en cuatro competiciones, Liga Endesa, BCL, Copa del Rey y FIBA International Cup.



Kravic se marcha del Hereda San Pablo Burgos con tres títulos en su palmarés, dos títulos de BCL que se unen al que consiguió en la Virtus Bolonia y una FIBA Intercontinental Cup, todos ellos la temporada pasada, la más laureada del club burgalés en su corta historia.



Esta temporada el pívot ha promediado en los 16 partidos que ha disputado en la ACB, 22 minutos de juego, 8.7 puntos, 5.9 rebotes y 10.4 créditos de valoración y similares números en competición europea.



En el comunicado, el club agradece al jugador "todo su trabajo y su implicación a lo largo de esta temporada y media en la que ha permanecido en Burgos, así como poner en valor su participación en la consecución de los trofeos europeos e internacionales conquistados por el Hereda San Pablo Burgos" también le desean "la mejor de las suertes para su futuro, tanto a nivel profesional como personal".





PRÓXIMO DESTINO, MÁLAGA

El Unicaja ha llegado a un principio de acuerdo con el jugador, a expensas de que supere este mismo viernes el reconocimiento médico previo a la firma de su contrato y de su incorporación a los entrenamientos del equipo, señala la entidad andaluza.

Kravic no podrá disputar el partido de este domingo, en el que el Unicaja juega como visitante ante el Surne Bilbao Basket, ya que pertenece a la decimoquinta jornada, en la que el serbobosnio ya jugó con el Hereda San Pablo Burgos.



Así, la normativa de la ACB no permite que un jugador dispute la misma jornada con dos equipos diferentes.



Dejan Kravic llega para sustituir al pívot estadounidense Devin Williams, que el pasado miércoles no superó el reconocimiento medico como estipulaba una cláusula del contrato para fichar por el Unicaja.