El San Pablo Burgos confirma su presencia en Europa

Ahora sí que sí. El San Pablo Burgos jugará la Basketball Champions League, tras superar la ronda previa al ganar al Kiev Basket por 96-62, demostrando ser muy superior que el conjunto ucraniano, que compite en la Superliga de baloncesto de este país, máxima categoría posible.

El cuadro burgalés salía a pista con JP Tokoto, Earl Clark, Vitor Benite, Ferrán Bassas y Augusto Lima. El Kiev Basket empezó fuerte, anotando 5 puntos, consciente de que solo le valía ganar para pasar de ronda, pero rápidamente reaccionó el San Pablo para darle la vuelta al electrónico. La igualdad se dejó notar hasta el ecuador del primer cuarto, donde ambos estaban con empate a 12, pero fue entonces cuando los burgaleses trataron de escaparse.

Puntos de Tokoto, Clark, Huskic y Fitipaldo servían para engordar la ventaja azulona (hoy de morado, en homenaje a la 'España Vaciada') hasta llegar al 21-14. El primer cuarto acababa con un 26-20 en el electrónico.

Tokoto se encargó de abrir la lata al comienzo del segundo periodo. Los locales eran capaces de anotar con relativa facilidad, ante un Kiev que no ofrecía demasiadas complicaciones. Así las cosas, el San Pablo se iba, 33-23, a los diez puntos psicológicos de ventaja.

Con el 45-29 en el marcador, el entrenador visitante pedía tiempo muerto, que no sirvió para mucho, puesto que el conjunto azulón seguía con la quinta marcha metida hasta llegar al descanso con un 54-31.

No cambiaba el guion con el inicio de la segunda mitad. El 60-35 que lucía el pantallón demostraba que no solo los burgaleses eran capaces de irse de 10, sino hasta de 20 de ventaja. Tokoto se lucía para poner el 65-40 en el marcador y se veía que no encontraban techo los burgaleses, pues llegaban hasta los 30 puntos de ventaja. Un 74-44, obligaba a pedir tiempo muerto a Ainars Bagatskis a falta de dos minutos y medio para el final del tercer cuarto.

Con un 80-44 se encaraban los últimos 10 minutos de choque. Una tímida reacción por parte de los ucranianos dejaba el marcador con un 88-57 al filo de los últimos 5 minutos de partido.

Sin mayor historia, el partido concluía con 34 puntos de ventaja para el San Pablo Burgos, al ganar 96-62 al Kiev Basket, ante 9.132 espectadores, prácticamente lleno el Coliseum.

No conoce la derrota el club burgalés, que, supera la ronda previa en su debut en competición europea y pasa a la fase regular de la Basketball Champions League, la tercera categoría más importante a nivel europeo.

Ficha técnica

96 – San Pablo Burgos: Ferran Bassas (5), Vitor Benite (7), JP Tokoto (15), Earl Clark (16) y Augusto Lima (6) –cinco inicial– Bruno Fitipaldo (4), Goran Huskic (9), Javi Vega (-), Álex Barrera (8), Thad McFadden (5), Miquel Salvó (11), Jasiel Rivero (10).

62 – Kiev-Basket: Kyndahl Hill (3), Pavlo Krutous (2), Viacheslav Petrov (7), Kasey Shepherd (16) y Oleksandr Tishchenko (3) –cinco inicial– Maksym Pustozvonov (8), Aundre Jackson (-), Maksim Sandul (2), Anton Musiyenko (-), Illia Zaiets (3), Deon Edwin (18). Cuartos: 26-20; 28-11; 16-18. Árbitros: Marius Ciulin, Tolga Sahin y Michal Proc.