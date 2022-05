San Pablo Burgos busca en Valencia un triunfo para tener más cerca la permanencia

El entrenador del Hereda San Pablo Burgos, Paco Olmos, dijo este lunes que el partido que enfrentará este martes a su equipo con el Valencia, de la penúltima de la liga, "es otro 'match-ball'" por la permanencia, ya que una victoria les acercaría un poco más a la salvación, aunque no sería definitiva.



Conscientes de que deberán aprovechar cada oportunidad de victoria si quieren alcanzar la permanencia, el conjunto burgalés afronta un partido de máxima dificultad ante un rival que tiene en juego el factor cancha para las eliminatorias por el título.



Los de Paco Olmos jugarán apenas dos días después de su victoria ante el Unicaja (89-74) que les deja fuera de los puestos de descenso a falta de dos jornadas.



El equipo burgalés podrá disponer de todos sus jugadores a excepción de Dani Díez, de nuevo baja por su esguince de tobillo.



"Es cierto que hay una serie de resultados que nos permitirían, solo ganando a Fuenlabrada, mantenernos en ACB, pero también hay una serie de resultados que, incluso ganando a Fuenlabrada, no serían suficientes para mantenernos", comentó el técnico, que dijo que su equipo tiene que salir "con la mentalidad, con la concentración y con la energía necesarias" para hacer un buen partido a domicilio.



El Valencia Basket recibirá al Hereda San Pablo Burgos desde la cuarta posición de la tabla, con un balance de veintiuna victorias y once derrotas.



"Es un grande. Está entre los cuatro primeros pero tiene que asegurar el puesto", afirmó Olmos.



Peñarroya: "Si no entendemos lo que se juega Burgos, empezarán ganando"



El entrenador del Valencia Basket, Joan Peñarroya, advirtió que deben entender que el Hereda San Pablo Burgos, al que reciben este martes, juega por evitar el descenso por lo que tendrán una motivación máxima que deben igualar.



“Jugamos contra equipos que se juegan mucho, se juegan seguir en la Liga y no hay nada más duro que jugar por no descender. Y si no somos conscientes de eso, el rival va a empezar ya ganando el partido en situaciones de energía, de intensidad o de hambre. Y ahí es donde tenemos que dar un paso adelante”, señaló en declaraciones a los medios.



El técnico recordó que será su segundo partido “en 48 horas” y que esta semana se miden a dos rivales que juegan los partidos “más importantes en su reciente historia”. Tras este encuentro, el Valencia cerrará la fase regular ante el Monbus Obradoiro, que también pelea por eludir el descenso.



“Todos estos equipos han mejorado en el final de temporada, se juegan muchísimo en estos partidos y son de máxima dificultad. Nos viene bien para dar un paso adelante en nuestro juego e incluso en nuestra moral tras la última semana que llevamos”, destacó en referencia a la derrota sufrida en la pista del Gran Canaria.



Pero Peñarroya recordó que también el Valencia se juega mucho. “Ganando un partido de los dos de esta semana estamos entre los cuatro primeros y lo queremos para tener ese primer playoff con el factor cancha. Creo que es algo nos hemos ganado a lo largo de la temporada”, concluyó.