El Recoletas Universidad de Burgos disputará el playoff por el título

El VRAC Quesos Entrepinares, once veces campeón -las cinco últimas de forma consecutiva-, se ha quedado fuera de la lucha por el título de la División de Honor de rugby y no optará a una corona que ha ganado sin pausa desde la temporada 2016-2017.



El equipo vallisoletano acarició durante muchos minutos la octava plaza para meterse en las eliminatorias por el título, pero, pese a ganar al Lexus Alcobendas, tercero, por 36-29, una reacción de última hora del Recoletas Burgos-Universidad de Burgos en San Amaro ante el Barça Rugby (42-30) le priva de optar a la defensa del título.



Así, la octava plaza se la queda el equipo burgalés y deja noveno y fuera del play-off al VRAC.



Termina como primero la fase regular el Silverstorm El Salvador, pese a perder en la decimosexta y última jornada ante el Grupo Intxausti Gernika (29-23), con bonus ofensivo incluido. Pero el triunfo no impide que el cuadro vasco descienda a la División de Honor B, ya que el CR La Vila sumó ante el CP Les Abelles (17-24) los cuatro puntos que precisaba para, en el peor de los casos, asegurarse de forma matemática su presencia en la promoción por la permanencia.



El Silverstorm mantuvo el liderato gracias a un ensayo de Michael Walter-Fitton y una conversión de Franco Velarde fuera de tiempo que le dieron el bonus defensivo que le otorga el título honorífico de vencedor de la primera fase del torneo, informa la FER.



Segundo acaba la Unió Esportiva Santboiana, pese a caer en el campo del AMPO Ordizia (34.32); y tercero, el Lexus Alcobendas Rugby, batido por el VRAC.



Las eliminatorias por el título de liga arrancarán el 14 de mayo con los duelos de cuartos de final, a partido único: SilverStorm El Salvador-Recoletas Burgos Universidad de Burgos, Unió Esportiva Santboiana-Barça Rugby, Lexus Alcobendas Rugby-Complutense Cisneros y AMPO Ordizia-Ciencias Enerside.