El San Pablo Burgos pasa a la final de la Copa Internacional con la primera victoria de la era Paco Olmos

El Hereda San Pablo Burgos disputará el próximo domingo su segunda final de la Copa Intercontinental ante el Flamengo brasileño tras vencer en la segunda semifinal del torneo disputado en El Cairo al anfitrión, Zamalek SC, por 61-78, en un partido siempre dominado por el vigente campeón.



El triunfo ante el campeón de la Copa África, que por vez primera disputa en este continente esta competición, supone la primera victoria en el banquillo del técnico Paco Olmos y medirá a dos equipos que ya cuentan con un título en sus vitrinas, ya que el Flamengo, que se impuso al Lakeland Magic de Estados Unidos (94-71) lo hizo en 2014.

???? @J_Ed31 is locked in with 17PTS in the first half (5/8 from 3PTS)! #IntercontinentalCup I @SanPabloBurgospic.twitter.com/rhwGUqO4gN