Primera prueba de fuego para Paco Olmos al frente del San Pablo Burgos

El Hereda San Pablo Burgos vuelve a la competición quince días después de su último encuentro, tras el obligado parón por la afectación de la covid a la plantilla, y lo hará en el segundo partido de la eliminatoria frente a Darussafaka este martes, a partir de las 18:00 horas, en el Volkswagen Arena Istanbul de Estambul (Turquía), donde en caso de victoria obtendría el pase a la siguiente fase de la Basketball Champions League (BCL).



El partido estará marcado por la ausencia de algunos jugadores que no han superado aún el brote de covid que afectó al equipo a principios de mes y la llegada del nuevo técnico, Paco Olmos, quién se estrenará con el conjunto burgalés en competición europea.



El entrenador ayudante Félix Alonso señaló que el equipo burgalés está "tratando de volver a coger ritmo" a nivel físico, tras muchos días sin competir y con muchos cambios tanto en el banquillo como entre los compañeros.



"El nuevo sistema difiere mucho del anterior y estamos tratando de ensamblar todas esas piezas nuevas" señaló Alonso quién espera que "las ganas de volver a la pista y de volver a jugar un partido" ayuden a superar "todos los problemas".



Con la llegada de Olmos, el juego del conjunto burgalés puede ser totalmente distinto, algo que beneficiaría pues no tiene nada que ver al equipo que ya ganó en el Coliseum a Darussafaka el 4 de enero en el primer partido de la eliminatoria, aunque el conjunto turco está en uno de sus mejores momentos de la temporada tras ganar a Fenerbahce (61-79) y a Galatasaray (83-82), lo que les ha llevado a la primera plaza provisional de la liga turca.



Los castellanos quieren evitar tener que pasar por un tercer partido del Play-in, que se celebraría el jueves 20 de enero en el Coliseum debido a la acumulación de partidos que tiene el San Pablo por los encuentros aplazados.



"No podemos pensar que esto es al mejor de tres, sino que tenemos que plantearnos que esto es una final y que tenemos que cerrar ese partido allí cuanto antes porque luego el calendario se va a apretar mucho", sentenció el entrenador leonés.



Para este partido, Olmos no podrá contar con Julian Gamble, Tyrus McGee y Ale Nikokic pero si con el recién llegado Landry Nnoko que podría debutar en este partido también con el equipo burgalés.



No podrá estar el otro recién llegado Jarell Eddie, pues ya disputó esta eliminatoria con su anterior equipo, el Strasbourg, pero el norteamericano ha viajado junto a su compañero.



Completan la convocatoria de Paco Olmos para este encuentro Kristian Kullamae y Álvaro Martínez.