El Plantío, terreno propicio para el Real Oviedo

El estadio El Plantío de Burgos siempre ha sido propicio, salvo en una ocasión, para el Real Oviedo que visitará el feudo castellano el próximo domingo -16.00 horas- con ambos equipos empatados a puntos -38- en la clasificación de LaLiga SmartBank.



Será la segunda oportunidad en que burgaleses y asturianos se encuentren en Segunda División después de haberlo hecho hace dos décadas, la anterior ocasión en la que los locales disputaban la categoría de plata que han recuperado esta temporada.



Los dos duelos en la temporada 2001-02 se saldaron con triunfo oviedista en el Carlos Tartiere 2-0 y el empate (1-1) con tantos de Jaime, en el minuto 1 y empate burgalés por mediación de Dani Pendín en el 56.



El resto de los enfrentamientos entre ambos equipos siempre se produjeron en Segunda División B, en la temporada 2005-06 con triunfo castellano a domicilio (0-1) y empate en El Plantío (1-1), para en la siguiente campaña mantener el balance favorable con el triunfo burgalés en El Plantío ante el Real Oviedo (2-0) y empate a domicilio (1-1).



Las siguientes ocasiones en las que se vieron las caras en la categoría de plata se saldaron con pleno de victorias azules, en la temporada 2013-14, 1-0 en Oviedo y 1-2 en Burgos, que se repitió un año después 0-2 en El Plantío y 3-1 en el Carlos Tartiere.



Sin embargo, el precedente de la actual temporada dejó una de las dos únicas victorias castellanas a domicilio -la otra fue el pasado domingo en Las Palmas- con doblete de Guillermo y otro tanto para el leonés Claudio, mientras que por los locales anotaba su máximo goleador Borja Bastón desde el punto de penalti (1-3).





Dos partidos de sanción para Cuco Ziganda





El técnico del Real Oviedo, Cuco Ziganda, que fue expulsado por Galech Azpeteguía durante el partido ante el Huesca, no podrá dirigir a su equipo a pie de campo ni este domingo en El Plantío frente al Burgos ni el próximo fin de semana ante la Real Sociedad, tras la sanción de dos partidos impuesta por el Comité de Competición.





No es la primera vez que el colegiado navarro expulsa a su paisano como técnico del conjunto oviedista: ya lo hizo en la 2020-2021 durante el choque de los azules ante el Logroñés, que acabó con derrota de los oviedistas tras la expulsión del entonces central carbayón Simone Grippo.





Esa misma campaña Ziganda volvió a ser expulsado, en esa ocasión por Sagués Oscoz, tras caer por la mínima ante el Girona y esa sanción le valió ya por dos partidos de castigo, como esta temporada, "por protestas al árbitro, tal y como recoge el artículo 120 del reglamento".



"Es la segunda vez que me expulsa, quiero pensar que es casualidad y que se equivocó de persona, porque yo no dije nada", explicó en rueda de prensa el propio Ziganda al contextualizar el momento de su expulsión, cuando el colegiado no dejaba que Viti volviese al campo tras recibir asistencia.



A su ausencia, que suplirá el segundo técnico azul Bingen Arostegi de nuevo, se unirá la más que probable baja de Pierre Cornud, por una lesión muscular que le obliga -a falta de tres sesiones- a no trabajar con el grupo.



El lateral francés acabó el choque ante el Huesca tocado después de que el equipo carbayón se quedase sin cambios en el último tramo de partido y ha sido la principal ausencia de los azules en la vuelta al trabajo de este miércoles en El Requexón.