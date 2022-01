La peor primera vuelta del San Pablo Burgos en ACB

A falta de dos partidos para que acabe la primera vuelta, el Hereda San Pablo Burgos hace frente a la peor primera vuelta de su historia en ACB, resultados que reflejan la crítica situación por la que pasa el conjunto burgalés, que ha mostrado su cara B esta temporada.



Recordar de donde venían y a donde han ido, ocupando la penúltima plaza de la clasificación y por jugarse aún dos partidos frente a CB Canarias y Baskonia, hace pensar que no se han hecho correctamente los deberes este verano y eso pasa factura en el invierno.



Una sensación de inestabilidad total desde verano, la marcha de jugadores clave como Jasiel Rivero y Thad McFadden pero sobre todo el buque insignia de los éxitos burgaleses, el técnico Joan Peñarroya han llevado al conjunto burgalés a ser una de las decepciones esta temporada en Liga Endesa.

BURGOS, 16/10/2021.- El entrenador del Valencia Basket, Joan Peñarroya, durante el partido ante el Hereda San Pablo Burgos, de la liga Endesa, este sábado en el Coliseo de Burgos. EFE/Santi Otero



El balance del equipo es de 4 victorias y 11 derrotas, de las cuáles sólo 1 se ha ganado en casa, por lo que el fortín del equipo en temporadas anteriores ya no es lo que era.



En la primera temporada en ACB bajo las órdenes de Diego Epifanio "Epi", la primera vuelta acabó con 6 victorias y 11 derrotas, mientras que la segunda fue de 7 victorias y 11 derrotas, ambas consiguiendo la salvación a falta de varias jornadas; pero con la llegada de Joan Peñarroya, el equipo rozó la clasificación a la Copa del Rey en su tercer año con 9 victorias y 8 derrotas y clasificándose la temporada anterior con 13 victorias y 5 derrotas.

La llegada de Zan Tabak no convenció mucho a la afición burgalesa y tras un 3/7 en Liga Endesa, el croata fue cesado y sustituido por su ayudante Félix Alonso quién no consiguió vencer frente a Barça la siguiente jornada.



El equipo cayó en manos de Salva Maldonado, quién pese a ganar en el primer encuentro y conseguir la cuarta y última victoria de esta primera vuelta, no convenció tampoco y terminó cesado durante el parón por el brote de coronavirus que sufrió el equipo.

BURGOS, 28/12/2021. Salva Maldonado, entrenador del Hereda San Pablo Burgos, durante el partido de la Liga Endesa de baloncesto ante el Real Betis disputado este martes en Burgos. EFE/Santi Otero





Ahora es momento de Paco Olmos, con 19 jornadas por delante se tiene que dar la vuelta a esta situación tan complicada, donde los cambios no solo han llegado en el banquillo.



Salieron Steve Zach y Suleiman Braimoh y llegaron Julián Gamble y Hayden Dalton, cambios en el juego interior que tampoco han convencido al club y los rumores de la salida de Gamble cada vez son más fuertes tras la llegada de Landry Nnoko mientras que Dalton prorrogó su contrato temporal hasta el 23 de enero pero el club ya tiene a su sustituto, Jarrell Eddie.



Los rumores también azotan al perímetro, con Tyrus McGee muy cuestionado por no cumplir las expectativas de la ausencia de Thad McFadden y un Ale Nikolic que no termina de adaptarse a la competición.