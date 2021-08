El pelotón español en La Vuelta: Landa, Mas, Valverde, cazadores y aventureros

Las opciones, serias, de Mikel Landa y Enric Mas hacer una gran clasificación general, la presencia siempre relevante de Alejandro Valverde y cazadores de etapas y aventureros en busca de una gloria que es difícil de alcanzar componen el pelotón español de la Vuelta 2021 que arranca este sábado en Burgos.







Landa se encuentra ante una nueva oportunidad de hacer feliz al 'landismo' la tremenda cantidad de seguidores que arrastra el ciclista vasco, peculiar y atractivo cuando ataca en los grandes puertos. Pero al de Murgia le falta rematar al menos una vez todo lo que promete su poderío y que por diferentes razones no ha podido o no ha sabido hacer.







Para lograr ese hito de ganar una grande por etapas que persigue y que exige su impacto mediático, Landa tendrá esta vez un poderoso Bahrain trabajando para él. Nada menos que es el segundo en un Giro 2021 que el alavés abandonó por una de las caídas que le han truncado expectativas y esperanzas, Damiano Caruso, y ciclistas acreditados como Mark Padun, Wout Poels, Jack Haig y Gino Mader.







También con un buen equipo cuenta Mas, la baza española de un Movistar tricefálico, aunque con Alejandro Valverde ya sin ansias clasificatorias y buscando etapa son Mas y el 'Supermán' colombiano Miguel Ángel López quienes parten como bazas telefónicas.







Los clásicos Imanol Erviti, José Joaquín Rojas y Carlos Verona trabajaran para sus líderes.







Junto a Valverde intentarán 'cazar' etapas especialistas en rematar aventuras del reconocido prestigio de los componentes de la 'armada' del Astana: Luis León Sánchez, los hermanos Izagirre, Ion y Gorka, Omar Fraile y Alex Aranburu, este además con opciones en llegadas en cuesta. El escalador Oscar Rodríguez sueña con otro éxito como el que logró en 2018 en La Camperona.







Otro corredor con ilusiones en los sprints, y más sin son en cuesta, es Jon Aberasturi, líder de un Caja Rural en el que todos sus corredores (Lastra, Amézqueta, Bagües, Cuadros, Lazkano y Sergio Martín) tienen como obligación la de procurar cierto protagonismo.







Como los del resto de equipos invitados Pro Continental, el Euskaltel-Euskadi (Lobato, Maté, Bizkarra, Azparren, Bou, Iturria, Gotzon Martín, Soto) y Burgos BH (Navarro, Cabedo, Canal, Madrazo, Okamika, Rubio, Pelayo Sánchez). Que se vea que pelean y que corresponden a la invitación de la carrera.







Parecido papel les espera a los Cofidis hermanos Herrada, Jesús y José, y Barceló. Aunque en su caso trabajando también para su líder Guillaume Martin.







Por lo demás, David de La Cruz tendrá una oportunidad de oro para brillar en un UAE que encabeza; hay ganas de ver la evolución del prometedor Juanpe López (Trek); y el veterano Mikel Nieve quizás goce de una libertad que no suele tener ante la ausencia de una referencia clara en el Bike Exchange.