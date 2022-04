Paco Olmos: "Nos hemos llevado una gran hostia"

Paco Olmos, entrenador del Hereda San Pablo Burgos, no podía ser más explícito a la hora de analizar la derrota en Andorra: "Nos hemos llevado una gran hostia", aseguró.



El técnico valenciano así valoró el partido de los suyos. "Es una derrota dura ya que era un partido que lo hemos llevado dónde queríamos durante 36 minutos, es decir, reboteando bien y negando sus mejores armas a MoraBanc parando a Codi Miller-McIntyre y Hannah. Cuando estaba el partido para cerrarlo hemos perdido la concentración y hemos cometido perdidas imperdonables con lo que estaba en juego", aseguró Paco Olmos, que también hablo del rebote. "Ha habido rebotes, que obviamente, han sido decisivos. Estamos tocados, pero esto sigue".



El ex-entrenador de Río Breogán tiene claro que el equipo no está en un buen momento después de está derrota. "Estamos en 'shock' y se dificulta la permanencia ya que estamos a la par con Andorra y se involucran otros equipos. Lo que nos jode más es no haber cerrado el partido cuando lo teníamos controlado y por errores se nos ha escapado la victoria".

