Paco Olmos, entrenador San Pablo Burgos: "La diferencia es haber creído en los momentos difíciles"

El entrenador del Hereda San Pablo Burgos, Paco Olmos, que logró su primer triunfo en la Liga Endesa tras imponerse, después de dos prorrogas al Surne Bilbao Básket (104-97) considera que la diferencia con los otros encuentros anteriores es que su equipo "supo creer en los momentos difíciles", señaló a los periodistas.



Olmos calificó el triunfo como una "victoria a la épica y de la fe y el creer con el apoyo del público que volvió a ser el factor diferencial que solo tiene Burgos".



A pesar del triunfo, que no les permite escapar de la posición de colistas, el técnico levantino reconoció que su rival fue superior durante los tres primeros cuartos "porque el equipo no tenía ritmo, cometiendo muchos errores, pero aún así no ha dejado de creer porque durante estos días, tras volver de Egipto, hemos querido formar un grupo, una familia y mirar el objetivo con optimismo".



Desde su punto de vista, en el último cuarto, antes de las dos prorrogas, su equipo se ha "quitado las ataduras, siendo menos disciplinado pero creciendo en intensidad", recalcó, y por ello, aunque no hubieran conseguido el triunfo "el resumen final hubiera sido el mismo, aunque la victoria refuerza", antes de afrontar el parón.



Si en otras ocasiones el factor mental ha jugado en contra de sus intereses, en este encuentro, según el técnico burgalés les ha hecho "creer en la victoria" para conseguir "un poco de aire para trabajar más y poder mejorar y ojalá sea el punto de inflexión y el principio de algo bueno mejorando factores pero manteniendo esta fe", dijo.





Mumbrú: "Tuvimos dos veces ganado el partido y lo perdimos"

El entrenador del Surne Bilbao Básket, Álex Mumbru, ha lamentado la derrota de su equipo ante el Hereda San Pablo Burgos (104-97) después de dos prórrogas ya que consideró, según ha señalado a los periodistas que "el partido estuvo ganado dos veces y al final lo perdimos".



El técnico catalán, que reconoció el error inicial de permitir el intercambio de canastas en el primer cuarto, vio una mejora en el tercer y cuarto "aunque a falta de cuatro minutos el partido se descontroló porque era lógico que el rival volviera por su necesidad".



Para Mumbrú fue clave en el desarrollo del encuentro, sobre todo en el último cuarto del tiempo reglamentario, los numerosos lanzamientos de tiros libres de que dispuso su rival "que les permitió aguantar no a través del juego, pero hay que felicitar a Burgos por creer hasta el final", dijo.



Sobre la falta técnica sobre Ángel Delgado justificó la reacción de su jugador, que se enfrentó en la pista con Landry Nnoko porque "todos los rivales saben que tiene problemas en los tiros libres y le hacen faltas, algunas muy duras y y tiene que tener una paciencia infinita".