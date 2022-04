Paco Olmos, entrenador del San Pablo Burgos: "Ha faltado más intensidad defensiva"

El entrenador del Hereda San Pablo, Paco Olmos, culpó a la falta de "intensidad defensiva" por la derrota encajada este jueves frente al Gran Canaria, y confesó que "se ha competido, pero sin estar cerca en el marcador", debido a "la dureza y la energía" que el rival puso en la pista.





"Hemos hecho en líneas generales un mal partido", señaló Olmos, quién destacó que "ante equipos tan completos" no se puede dejar "de presionar el balón" y no "ajustar la rotación defensiva", pues, a su juicio, es donde ellos han encontrado "su juego", y apuntó que no se fue "demasiado agresivo más allá del balón".



Para Olmos "no se ha hecho el partido esperado", pues desde el punto de vista defensivo faltó intensidad, y, en ataque, el estilo del Gran Canaria privó de "encontrar su juego" a los burgaleses.



El técnico burgalés salvó "el orgullo y el coraje final" del equipo, que supo sobreponerse al mal resultado, y señaló que este partido ya "no tiene solución" y el equipo debe "aprender de los errores, recuperarse, levantarse de un partido muy físico para mañana viajar a Lugo a un partido nuevamente importantísimo".



"El público nos ha empujado a creer que podíamos ganar" confesó el entrenador y añadió que no se puede "no hacerlo después de lo que se ha pasado anteriormente".



El capitán Vitor Benite se unió a las declaraciones de Olmos y añadió que "no faltó energía, pero sí ser valiente y arriesgar en algunas jugadas", algo que, a su juicio, es "muy necesario" y no se empezó "con la actitud que se tiene que tener con la situación que hay".