Paco Olmos, entrenador del San Pablo Burgos: El Bilbao está "funcionando como una orquesta"

El entrenador del Hereda San Pablo Burgos, Paco Olmos, dijo que su rival este miércoles en el Coliseum, el Surne Bilbao Basket, está "funcionando como una orquesta" y es "uno de los mejores equipos de la liga en estos momentos después de siete victorias consecutivas".



Olmos, que aún no conoce la victoria en el banquillo del equipo burgalés en la competición doméstica, en la que es colista, reiteró la prioridad de centrarse en la permanencia.





"Desde que llegué al equipo el reto único y por el que tenemos que morir en la pista es mantener al Burgos en la ACB, el lugar donde tiene que estar", comentó el técnico del conjunto azulón.



Olmos reconoció que le hubiera gustado salir de la Copa Intercontinental de El Cairo "con mejores sensaciones y más confianza".



Quedan por delante "16 partidos que hay que afrontar uno a uno, no con ansiedad, sino con la presión y responsabilidad de la situación que hemos generado nosotros", añadió.



Los jugadores deben hacer "el esfuerzo personal de bajar al barro, no mirar atrás ni buscar más amparo que nuestro baloncesto y mentalmente tenemos que ser un equipo de la zona de abajo y jugar como equipo".



Entre los problemas que ha detectado desde su llegada, destacó los malos comienzos de los encuentros. "Hay que ser capaces de cambiar, entrando con seguridad y más intensidad porque al inicio no hay excusa de falta de energía, pero tenemos que estar más relajados y menos ansiosos".



En el apartado positivo, ha encontrado una evolución en la defensa "mejorando los errores primitivos en el uno contra uno o el rebote".