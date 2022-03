Pablo Valcarce: "Si para el Fuenlabrada es una final, para el Burgos CF igual"

El máximo goleador del Burgos CF, Pablo Valcarce, autor de nueve dianas con el conjunto castellano, ha advertido de cara al choque ante el CF Fuenlabrada que si los locales consideran el partido como una final para su equipo "también lo es y hay que salir con la misma intensidad", según ha señalado en su comparecencia ante los periodistas.



A pesar de la cómoda situación clasificatoria con 38 puntos, el delantero berciano que cumple su primera temporada en las filas blaquinegras, considera importante "romper la racha" de dos derrotas consecutivas ante Real Oviedo (0-1) y SD Eibar (2-0) "para volver a la senda de la victoria".



Valcarce ha hecho gala de su versatilidad para ocupar diferentes posiciones en las que le ha colocado el técnico Julián Calero, aunque se encuentre, ha reconocido, más cómodo "en zonas por dentro o cerca del área que es donde puedo sacar mis mayores virtudes para aparecer por sorpresa".

El exjugador de la SD Ponferradina ha señalado que la actual situación del Burgos CF: "No me sorprende, porque vengo de dos equipos recién ascendidos -RCD Mallorca y SD Ponferradina- y con el primero ascendí a Primera División y el segundo mira qué temporada está realizando".



Para el extremo ponferradino el hecho de haber anotado la totalidad de sus goles en El Plantío es una situación coyuntural, a pesar de reconocer que "es lógico que se produzcan más situaciones de gol, porque fuera de casa a todos los equipos y jugadores les cuesta más marcar goles".



En todo caso, de la fidelidad de la afición blanquinegra, que volverá a acompañar al equipo en el Fernando Torres en un número en torno a los 360 aficionados, Valcarce afirmó que "bendita locura lo de esta afición y se agradece cómo acompaña e incluso me lo reconocían en el campo el pasado domingo los jugadores del Eibar".