Pablo Sánchez y Alicia Berzosa triunfan en Villasana de Mena

Nuevo éxito de participación en la XL Carrera San José de Villasana de Mena. 400 atletas han completado en categoría absoluta el circuito de 10 km. En categorías inferiores han corrido 450 menores de edad.

Con un tiempo de 30’31”, se ha proclamado vencedor Pablo Sánchez Gómez, de Vicky Food Athletics. El segundo ha sido Aimad Bouziane, del C.A. Portugalete, con 30’44”. Y tercero, Daniel Alonso, de Vicky Food, con 30’55.

En categoría femenina, con un tiempo de 33’58”, ha ganado Alicia Berzosa, del Running Pinto Seoane-Pampín, que ha llegado en 22ª posición. Su compañera del Seoane-Pampín Laura Luengo ha sido la segunda mujer en llegar a la meta con 34’10”.









El Club de Atletismo del Valle de Mena ha repartido 2.750 € entre los 5 hombres y 5 mujeres que han copado los primeros puestos. Pablo Sánchez y Alicia Berzosa han sido premiados con 550 € cada uno.

Ana Lozano y Jesús España vuelan corriendo

Sus lesiones en el tendón de Aquiles no han impedido que Ana Lozano y Jesús España hayan disfrutado de una carrera que se ha desarrollado en un circuito que ha pasado por Vallejo, Villasuso y Villanueva, con la salida y la meta en Villasana.

Ana Lozano ha vuelto a la competición después de más de 2 años en el dique seco por una lesión en el tendón de Aquiles. La mundialista, campeona de España en 5.000 metros y campeona de Europa de Selecciones, ha logrado llegar a la meta en 38’41”.

A sus 44 años, Jesús España, que ha sido 13 veces campeón de España en 5.000 y 3.000 metros, ha llegado sexto, con un tiempo de 31’15”. “He hecho todo lo que he podido” -ha declarado España- “aunque en el pasado habría sido capaz de bajar de 29’. Tras la lesión en el tendón de Aquiles necesito hacer más trabajo de fuerza. Cuando no lo hago me duele el nervio ciático y como tengo el vicio de correr, tengo que ponerme serio y hacer ese trabajo de fuerza por lo menos dos días por semana”.

Laura Luengo, que en el Mundial de Cross celebrado en febrero en Australia logró ser la segunda atleta española, ha dicho que correr en el Valle de Mena ha sido una experiencia única. A sus 25 años, la extremeña ha asegurado que tras volver del Mundial de Cross, en el que tuvo que sufrir la dureza del perfil de una prueba dificilísima, espera seguir compitiendo en distancias largas y maratón.

¿Por qué conviene correr en carreras homologadas por la Federación?

La Carrera San José está homologada por la Federación Española de Atletismo. Javier García Loza de la Gimnástica Ulía, es uno de los jueces federativos encargados de esa homologación de las competiciones. García Loza ha elogiado el gran trabajo de José Ubieta, presidente del Club de Atletismo del Valle de Mena. “Esta carrera mejora año a año –aseguró García Loza- y por ello siguen viniendo atletas de élite. Lo que hace falta es que otras competiciones populares que alardean de su alto nivel sin haber sido homologadas por la Federación Española dejen de engañar a los participantes. No se puede decir que alguien logra correr 10 km. en 27 minutos cuando nadie ha comprobado que esa distancia es la correcta. Los atletas federados pagan un montón de dinero por apuntarse en esas pruebas pero sus resultados no valen para nada. Aquí, en el Valle de Mena, Alicia Berzosa, por ejemplo, sí que podrá presumir de haber terminado estos 10.000 metros en 33’58” gracias a que esta carrera está homologada”.