Michu, director deportivo del Burgos CF, desvela en COPE que tiene otras ofertas

Miguel Pérez Cuesta 'Michu' es, sin lugar a dudas, uno de los grandes artífices de que este sueño del ascenso del Burgos CF sea una realidad. El director deportivo del Burgos Club de Fútbol atiende los micrófonos de COPE. Michu, enhorabuena.



Muchísimas gracias.





¿Cuáles son los pensamientos que pasan por su cabeza ahora que el Burgos ha conseguido el ascenso?

Es muy complicado, yo creo que es la categoría más difícil de ascender y de 102 equipos pues afortunadamente somos uno de los cuatro que el año que viene jugará en Segunda y pues a celebrarlo, no nos queda otra.





No sé si ha podido escuchar a Saúl Berjón cómo se acuerda de ti en la rueda de prensa tras la victoria...



Saúl es un chico que se merece todo lo bueno que le pase. Ha tenido la fortuna de poder hacer el gol que seguro que queda en la historia del Burgos para siempre y me alegro por él. Los chicos han hecho un esfuerzo tremendo durante toda la temporada. Una temporada muy complicada y se merecen todo lo bueno que les pase y Saúl en especial que, aparte de un futbolista muy importante en esta plantilla, es un amigo.





¿Cómo se lleva esa responsabilidad de ser el que ha gestado esta plantilla fichaje a fichaje y que ahora mismo has visto como ese trabajo que comenzó hace ya muchos meses ha conseguido hacerse realidad?



Yo llegué aquí en enero de 2020 y era un equipo que estaba en una situación muy complicada, convencimos a los futbolistas que pudimos y aceptaron venir a unirse este barco con ese mercado cuando estábamos peleando realmente por no descender como Miki, Galder Rober y Lobato, que nos han ayudado muchísimo incluso en esta temporada que es la del ascenso y estoy inmensamente feliz. Son 18 meses de trabajo muy duro, con muchísimas complicaciones y que tiene un final feliz.





Con ganas de seguir la temporada que viene en Segunda División...

Estoy feliz en Burgos. Sí es cierto que me queda un mes de contrato nada más y hay alguna otra cosa pero al primero que voy a escuchar siempre es al Burgos porque por lo que me ha dicho vivir aquí como director deportivo no me lo ha hecho vivir ningún club.





¿Qué le dices a los 2.000 aficionados que os han apoyado en Extremadura y a todos los que no han podido venir?

Están locos todos, se merecen esto. Yo creo que con todo lo que han sufrido después de muchísimo tiempo, pues agradecerles eternamente lo que han hecho. La mala suerte ha sido no poder ascender en El Plantío con el campo lleno pero va por todos y cada uno de los burgaleses que han sufrido tanto y que se merecen ver a su equipo de la Liga de Fútbol Profesional.